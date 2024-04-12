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Жизнь

В Барнауле старт садоводческих маршрутов перенесен из-за непогоды

Начало работы садоводческих маршрутов Барнаула перенесено с 13 апреля на неопределенный срок. Причиной переноса стала непогода, сообщает «Барнаул».

Остановка. Пенсионеры.
Остановка. Пенсионеры.
unsplash.com

Новую дату старта садоводческих маршрутов в мэрии еще не сообщили.

Отмечается, что поехать к своим дачным участкам на общественном транспорте можно будет, когда установятся благоприятные погодные и дорожные условия на подъездах к садовым товариществам.

Также напомним, что всего на территории Барнаула действует 14 садоводческих маршрутов. Они будут обслуживаться 23 единицами подвижного состава.

Ранее сообщалось, что введено новое правило для всех россиян, у кого есть дача и огород.

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