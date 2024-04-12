В Барнауле старт садоводческих маршрутов перенесен из-за непогоды

Новую дату старта садоводческих маршрутов в мэрии еще не сообщили.
Отмечается, что поехать к своим дачным участкам на общественном транспорте можно будет, когда установятся благоприятные погодные и дорожные условия на подъездах к садовым товариществам.
Также напомним, что всего на территории Барнаула действует 14 садоводческих маршрутов. Они будут обслуживаться 23 единицами подвижного состава.
Ранее сообщалось, что введено новое правило для всех россиян, у кого есть дача и огород.
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