18 января
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Жизнь

В Барнауле ограничили доступ в многоквартирный дом по улице Партизанской. Как забрать вещи

Накануне с многоквартирного дома по улице Партизанской, 70б выехали последние жильцы дома. Теперь доступ в дом ограничен. Об этом сообщает администрация города.

В Барнауле продолжаются работы по сносу аварийных жилых домов.
В Барнауле продолжаются работы по сносу аварийных жилых домов.
Администрация города Барнаула

Теперь жильцы смогут забрать личные вещи в сопровождении полиции и спасателей.

График доступа в дом:

• 17 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;
• 18 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;
• 19 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;
• 20 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;
• 21 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00.

Ранее стало известно, что в центре Барнаула ввели режим повышенной готовности в доме на ул. Партизанской. Дом не признан аварийным, но его состояние резко ухудшилось.

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