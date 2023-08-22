В АлтГУ объяснили нехватку мест в общежитиях для местных студентов

На сегодняшний день АлтГУ имеет 5 общежитий которые могут уместить 2087 студентов. При приезжают более 2500 студентов, нуждающиеся в общежитии.

Жилой фонд общежитий АлтГУ распределяется только по выделенным квотам.

Напомним, что ранее студенты вуза жаловались, что их выгоняют из общежития из-за нехватки мест. Выселили уже более двух тыс. человек.

"В первую очередь жилье выделяется первокурсникам из числа участников СВО, детей участников СВО; детям-сиротам и детям, детям-инвалидам 1-й и 2-й группы; победителям и призерам олимпиад школьников; иностранным гражданам; первокурсникам с проходным баллом не менее 200" - отметили в telegram-канале университета.

Второкурсники на очной форме, которые сдали сессию на "хорошо" и "отлично" могут заселиться в общежитие после приоритетных категорий. А студенты у которых есть долги ждут свою последнюю очередь.

В АлтГУ подчеркнули, что на данный момент у них нет возможности разместить всех студентов. Университет принимает меры, чтобы обеспечить обучающихся жильем.