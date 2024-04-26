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Жизнь

В альтернативных форматах акция "Бессмертный полк" пройдет в Барнауле

В Барнауле «Бессмертный полк» пройдет в альтернативных форматах.

Георгиевская лента.
Георгиевская лента.
СС0

С 1 по 12 мая пройдут мероприятия чествования героев Великой Отечественной войны,.

Это «Стена памяти», «Бессмертный полк в школе», «Бессмертный полк в детском саду», «Уличные галереи памяти с портретами героев», «Бессмертный полк: портрет героя на одежде», «Бессмертный полк на транспорте», «Автопробег Бессмертного полка», «Трансляция портретов ветеранов», «Трансляция портретов героев Великой Отечественной войны в городах», «Смена аватаров в социальных сетях» и другие, указывает пресс-центр администрации Барнаула.

Привычного шествия горожан с портретами родственников — участников войны — не будет.

Мера связана с обеспечением безопасности барнаульцев.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» заменят фотографиями героев на автобусах на Алтае. Ежегодную акцию "Бессмертный полк" отменили в Республике Алтай. Жителям предложили онлайн-формат, а также фото героев разместят на транспорте и уличных медиаэкранах.

Рассматривается возможность размещения изображений героев на личном, служебном и общественном транспорте, уличных медиаэкранах.

Кроме того, планируется проведение онлайн-акции в социальных сетях.

В текущем году шествие "Бессмертный полк" отменили, исходя из рекомендаций центрального штаба акции в связи с мерами безопасности.

Также сообщалось, что акция «Бессмертный полк» в 2024 году пройдет в онлайн-режиме.

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