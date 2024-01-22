23 января
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Жизнь

В Алтайском крае 23 января пройдут пожарно-тактические учения

В многих населенных пунктах Алтайского края пройдут пожарно-тактические учения.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

МЧС Алтайского края сообщает, что для проведения тренировки выбраны социально значимые объекты:

  • В Барнауле условный пожар ликвидируют в 16-этажном жилом доме;
  • в Бийске — в ТРЦ «Ривьера»;
  • в Новоалтайске — в противотуберкулезном диспансере;
  • в Рубцовске — в драматическом театре;
  • в Кытмановском районе — в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей в селе Кытманушка;
  • в селе Алтайское — в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. В. С. Ершова в селе Алтайское;
  • в Алейске — в школе-интернате;
  • в Крутихе — в общеобразовательной школе;
  • в Славгороде — в центральной районной больнице;
  • в Суетском районе — в пункте полиции по Суетскому району МО МВД «Благовещенский»;
  • в селе Краснощеково — предприятие Автоколонна 2044;
  • в Шелаболихинском районе — НКФ «Дружба +» в селе Малиновка

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