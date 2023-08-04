Училась на летчицу, а стала «королевой». Как девушка из Бийска обыгрывала мужчин в шахматы на 10-ти досках одновременно

В октябре 2007 года мастер спорта СССР по туризму Виктор Бурдин пригласил Анастасию Назаренко на открытие музея спортивно-туристской славы. К тому моменту спортсменка уже неважно себя чувствовала, но от приглашения не отказалась. К сожалению, это была их последняя встреча: вскоре лучшей шахматистки своего времени не стало.\