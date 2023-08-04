Училась на летчицу, а стала «королевой». Как девушка из Бийска обыгрывала мужчин в шахматы на 10-ти досках одновременно

- Анастасия Назаренко 18 раз становилась чемпионкой Алтайского края по шахматам и многократно — призером всероссийских турниров. Слава шахматистки гремела с 1950-х по 1970-е, но ее рекорд не побит до сих пор.
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Назаренко проводила сеансы одновременной игры на 8-10 досках, где соперниками в основном были мужчины-шахматисты, которым она практически никогда не оставляла шанса на победу.
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При этом основным местом работы Анастасии Назаренко была библиотека при Доме учителя в Бийске. Там она заведовала более 20 лет.
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В юности Назаренко мечтала стать летчицей, и даже окончила курсы по подготовке летчиков-наблюдателей на самолете У-2 в новосибирском аэроклубе Осоавиахима. Но по семейным обстоятельствам ей пришлось переехать из Новосибирска в Бийск, а с мечтой о небе — расстаться.
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Отдушиной для спортсменки стали шахматы. Назаренко успешно выступала в сборных мужских командах и в личном зачете среди мужчин. Такую исключительную возможность ей давали судейские коллегии.
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Анастасия Назаренко выполнила норматив КМС по шахматам и могла стать мастером спорта, но так и не стала.
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В октябре 2007 года мастер спорта СССР по туризму Виктор Бурдин пригласил Анастасию Назаренко на открытие музея спортивно-туристской славы. К тому моменту спортсменка уже неважно себя чувствовала, но от приглашения не отказалась. К сожалению, это была их последняя встреча: вскоре лучшей шахматистки своего времени не стало.\
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Помимо шахмат Анастасия Назаренко увлекалась живописью, волейболом, баскетболом, лыжами, легкой атлетикой, мотогонками, туризмом и на профессиональном уровне — фотографией.