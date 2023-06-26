Ученые нашли связь между размером носа и половым членом

Ученые из Южной Кореи подтвердили связь между длиной носа и пениса. Они выяснили, что обладатели длинного носа могут похвастаться большими размерами полового члена. Об этом сообщает Doctorpiter.ru.

Ученые в Университетской больнице Ульсана выяснили, что на формирование носа и пениса влияет один и тот же гормон - тестостерон. Соответственно, чем выше уровень гормона, тем больше размеры этих двух органов.

Также ученые обнаружили, что об окружности полового члена можно судить по размеру стопы, поскольку тестостерон также контролирует формирование конечностей в утробе матери.

Новая работа подтверждает результаты аналогичного японского исследования 2021 года. Ученые исследовали 126 трупов японских мужчин, скончавшихся в возрасте от 30 до 50 лет. Они измерили размер их носа по сравнению с размером их полового члена в невозбужденном состоянии.