Токсичные отходы в Бийске хоронить не собираются. Их хотят увезти в другой город

На минувшей неделе в сети появилась петиция против захоронения в бийском поселке Новом токсичных отходов — устаревших и непригодных пестицидов. На момент подготовки материала ее подписали более 1800 человек. Загвоздка лишь в том, что устраивать в Бийске захоронение никто и не собирался — химикаты готовят к вывозу в другой город.

Денег нет , но вы готовьтесь

Ранее altapress.ru обнаружил, что в 2023 году вновь оживилась подготовка к утилизации хранящихся на территории Алтайского края старых советских пестицидов. Напомним, в регионе таковых насчитывается 4,4 тыс. тонн, а на то, чтобы разобраться с ними, по последним оценкам требовалось 1,6 млрд рублей.

Поскольку финансирование стабильно отсутствует, краевые власти делают то, что в их силах, — готовят ядохимикаты к утилизации в надежде на то, что когда-нибудь деньги все-таки выделят. Сперва вещества были собраны, перезатарены и размещены на 10 складах. Затем систему хранения начали централизовать и укрупнять. К настоящему моменту складов осталось восемь.

Отходы. pixabay.com.

В перспективе пестициды из всех хранилищ планируется свезти в одно, расположенное как раз в бийском п. Новом. Подчеркнем — там расположен именно склад, а не место захоронения. Здесь дважды собирались построить установки для переработки и уничтожения отходов, однако оба раза не сложилось.

Минприроды АК:

В настоящее время на территории Алтайского края установки, пригодные для безопасной утилизации запасов устаревших пестицидов и агрохимикатов отсутствуют, в связи с чем их утилизация на территории Алтайского края не планируется.

Отходы. pixabay.com.

Без паники — все под контролем

Тем не менее, жителей Алтая (и в первую очередь — Бийска) возобновившаяся эпопея с пестицидами закономерно обеспокоила. В правительство края начали поступать обращения, на которые вынужден был отреагировать глава региона Виктор Томенко.

В своем Телеграм-канале он сообщил, что площадка в п. Новом — это самое надежное место хранения химикатов, а ситуация с ними находится на особом контроле губернатора.

Виктор Томенко. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Виктор Томенко,

губернатор АК:

И процесс транспортировки отходов, и условия их хранения проработаны и согласованы с Федеральным экологическим оператором (ФЭО) — все полностью соответствует нормам безопасности. Впоследствии планируется передать химикаты ФЭО для их дальнейшей утилизации.

Однако, судя по всему, даже о складировании пестицидов на окраине Бийска беспокоиться пока рано. Потому что процесс перевозки тотально пробуксовывает.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная , 22. Катунь24

И так , и сяк , и не выходит никак

Как мы уже упоминали в предыдущем материале, тендеры на укрупнение складов разыгрываются с прошлого года, однако каждый раз мероприятие срывается. Тендер на вывоз шести складов заблокировали антимонопольщики. Контракт же на вывоз трех складов (Поспелиха, Осколково, Бобровка) был расторгнут вскоре после его заключения летом 2022 года.

В текущем году вывоз этих трех складов попытались организовать заново, но после публикации altapress.ru эта закупка перестала отображаться в поиске. Победителем аукциона стала компания «Сфера+», учрежденная в Славгороде в 2014 году бывшим руководителем «Алтайского Химпрома им. Верещагина» Евгением Шумейко.

«Алтайский Химпром» althimprom.ru

Изюминка заключается в том, что Евгений Шумейко являлся также учредителем зарегистрированной в 2021 году «Сибирской группы — утилизации отходов потребления и производства». Это та самая организация, которая выиграла прошлогодний тендер на вывоз упомянутых выше трех складов (Поспелиха, Осколково, Бобровка), но не отработала контракт.

Почему тот контракт был разорван, неизвестно, указано лишь, что произошло это по обоюдному соглашению сторон. Расторжение произошло спустя месяц после подписания документа. Что касается текущего тендера, то на момент подготовки материала контракт находится на стадии подписания заказчиком, поэтому пока нет гарантий даже его заключения. А с учетом предыдущего опыта — и исполнения тоже.

Отходы. pixabay.com.

Таким образом, даже сконцентрировать пестициды на бийском складе алтайским властям пока не удается, а процесс их утилизации и вовсе пребывает все на той же стадии, что и 30 лет тому назад, то есть, даже не начинался.

Загадочное промедление

Попытка получить от краевого минприроды ответ о дальнейших планах по ликвидации ядохимикатов вылилась в отдельную эпопею. Еще в процессе подготовки предыдущего материала в ведомстве отказались предоставить оперативный комментарий и попросили прислать официальный запрос.

Для читателей, незнакомых с практикой журналистской работы, объясняем: подобный подход, вообще-то, считается дурным тоном, поскольку зачастую требование запроса служит лишь средством потянуть время (на ответ законом дается семь дней).

Бумага. Документ. CC0

При этом никаких «острых» или каверзных вопросов altapress.ru краевому минприроды не задавал — запрос касался лишь уточнения информации о количестве и местоположении складов с химикатами, прогрессе разработки утилизационных установок, оценке финансовых затрат и т.п.

Тем не менее, с ответом ведомство тянуло не только до последнего дня, но и до самого его окончания. Какую пользу оно извлекло из такого промедления, совершенно неясно. Но если время тянут, то это для чего-то нужно, поэтому вполне вероятно, что на минувшей неделе в деле об утилизации пестицидов происходили некие события, скрытые от глаз рядовых жителей.

Секрет. Тайна. СС0

Что сообщает алтайское минприроды

Когда ответ на вопрос на запрос все-таки пришел (это произошло за несколько минут до истечения выделенных семи дней), выяснилось, что указать, в каких населенных пунктах располагаются склады и сколько на каком находится тонн пестицидов, минприроды не готово, потому что опасается террористов и экстремистов.

Это могло бы звучать логично, если бы в общедоступном источнике — на сайте госзакупок — такая информация не находилась в абсолютно открытом виде. Просто имеется она там не по всем складам, поэтому и потребовалось уточнение. Фактически, скрытым осталось местоположение лишь одного из мест хранения.

Клавиатура , кодовый замок , карты. Фото предоставлено рекламодателем.

Что касается конкретного состава хранящихся в Алтайском крае устаревших пестицидов, то он минприроды, неизвестен, поскольку паспортизация накопленных запасов не проводилась. Указывается лишь, что они относятся к I и II классам опасности.

Перспективы утилизации

Гораздо, впрочем, интереснее, что с этими отходами будет происходить дальше. Как сообщает минприроды, «Федеральный экологический оператор» (ФЭО) планирует к 2024 году запустить в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области «Экотехнопарк «Восток» для утилизации опасных отходов, мощностью 50 тыс. тонн в год. Его строительство уже идет.

Алтайский край войдет в зону деятельности экотехнопарка, поэтому после концентрации пестицидов на одном складе власти региона намерены заключить с ФЭО договор и организовать передачу накопленных запасов оператору на дальнейшую утилизацию.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Ранее вариант вывоза токсичных отходов за пределы Алтайского края для захоронения на специальных полигонах (ближайшие расположены в Томской области и Красноярском крае) был признан слишком дорогим. Видимо, утилизация в Усолье-Сибирском дешевле.

Сколько это стоит

Тарифы на услуги ФЭО по обращению с отходами I и II классов опасности:

I класс — 222 907,36 руб. ( без НДС) за тонну;

без НДС) за тонну; II класс — 62 468,26 руб. ( без НДС) за тонну.

Такие расценки будут действовать до конца 2026 года. В сумму включены расходы на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов. Как говорится, «под ключ».

Отходы. pixabay.com.

Точную стоимость утилизации на данный момент определить нельзя, однако приблизительно подсчитать несложно. Известно, что в год Алтайский край генерирует 0,3 тонны отходов I класса опасности и 63,9 тонн — II класса. То есть, вещества I класса занимают в общей массе около 0,5%.

Если исходить из этого соотношения, то ликвидация 4,4 тыс. тонн устаревших пестицидов потребует примерно 280 млн рублей без НДС. Это на порядки дешевле озвучивавшихся ранее сумм (около 1,5 млрд рублей). Но даже если бы все алтайские пестициды состояли из отходов I класса, то и тогда сумма составила бы менее 1 млрд.