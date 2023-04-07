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Зачем отключают горячую воду?

Ежегодно с наступлением теплых дней СГК проводит гидравлические испытания теплых сетей на прочность и плотность. Это необходимо для проверки сетей на наличие нарушений.

Без отключения горячей воды не обойтись. В трубопроводы подают холодную воду под высоким давлением. Так энергетики могут обнаружить на теплосетях повреждения, которые могут повлечь за собой крупные аварии во время отопительного сезона.

Например, такая коммунальная авария произошла 26 февраля. Столб воды забил из-под земли в высоту в 5-этажный дом в переулке Малый Прудской, 40.