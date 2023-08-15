Таксисты в Барнауле не могут получить разрешение на перевозку пассажиров

Проблемой поделился барнаулец Антон Рогожников.
По его словам, с 1 сентября по новому закону водители такси обязаны иметь документы, который раньше не требовались. В том числе разрешение на перевозку пассажиров - документ необходимо получить, сфотографировать и загрузить в программу.
Выдавать разрешения должны в минтрансе, однако там водителям отвечают, что в регионе закончились бланки.
Таксисты утверждают, что пытаются добиться выдачи документов в ведомстве с середины июля, но из-за отсутствия бланков не могут. А тем временем до вступления в силу закона осталось две недели.
Антон Рогожников отмечает, что недавно вновь пытался связаться с министерством. Там ответили, что уладят вопрос с документами в течение пяти рабочих дней после 1 сентября.
Выходит, что несколько дней таксисты не смогут работать. Рогожников утверждает, что речь идет о тысяче водителей.
При этом отмечается, что таксисты, которые подавали заявления в июне, разрешения все-таки получили.
В региональном Минтрансе не прокомментировали ситуацию оперативно, но пообещали разъяснить все в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Госдума хочет взять под контроль регулирование цен на такси и снизить их.