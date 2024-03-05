Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Ответ на вопрос, кто отвечает за то, что бродячая собака покусала человека, прояснился: местное самоуправление. К такому выводу пришли алтайские судьи в деле о покусанном барнаульском школьнике. Иск в интересах ребенка подал прокурор Ленинского района к администрации Барнаула и комитету по благоустройству. Согласно решению суда, за моральный вред, нанесенный собакой, заплатят из городского бюджета. Разбираемся, почему.

С чего все началось

Дело было в Барнауле, вечером (около 18:30), 1 сентября 2022 года. 11-летний мальчик гулял возле своего дома и где-то у местной гимназии на него напала бродячая собака.

Пес укусил паренька в область левой лопатки, и врач-травматолог Детской поликлиники №9 наложил на раны повязку. После этого мальчику пришлось пройти курс вакцинации от бешенства – прививку ему поставили пять раз.

В мае уже 2023 года прокурор Ленинского района подал иск в интересах ребенка о компенсации ему морального вреда – речь шла о сумме 100 тыс. рублей.

Заплатить за моральные страдания должен был городской бюджет - ответчиками прокурор указал администрацию Барнаула и комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (так он назывался на момент подачи иска).

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Нашли крайнего

На вопрос, кто должен отвечать за укус бездомного животных, в прокуратуре отвечают однозначно: муниципалитет. Понятно, что ответственный здесь точно нужен: если никто не отвечает, не с кого и спросить - и проблема не решается.

В муниципальном сообществе, однако, вопрос все еще дискуссионный: почему, собственно, за страдания покусанных граждан надо платить из бюджета?

Особенно далеко в этом смысле пошла прокуратура Амурской области: в 2023 году с администрации Благовещенска взыскали деньги в ситуации, когда никто никого не укусил: бездомные собаки облаяли ребенка - тот сильно испугался и стал бояться ходить в школу.

Вывоз мусора. Altapress.ru

При этом после нападения собак мальчик стал кричать, из-за чего и собаки тоже испугались, а потом и убежали, указано в решении суда.

Региональное управление ветеринарии встало на сторону мэрии и заявило: "животные абсолютно на законных основаниях находятся на территории Благовещенска, на улицах". Моральный вред, нанесенный лаем, суд оценил в 20 тыс. рублей. Их придется заплатить.

На суде по барнаульскому мальчику администрация Барнаула привела много аргументов против взыскания в нее денег за укушенного мальчугана. Но ни один из них судьи не приняли.

Собака. Опасность. unsplash.com

Аргументы мэрии

Представитель города, например, утверждал, что в полномочия горадминистрации не входят обязанности «организовать деятельность по взаимодействию с животными, которыми был причинен вред здоровью». Что нет доказательств присутствия на той территории бродячей собаки. И что о безопасности ребенка не позаботились родители.

Он добавил, что, по правилам, отлов безнадзорных животных производится по заявке. 1 сентября 2022 года заявок на отлов бродячих животных с этой территории не поступало. Кроме того, есть закрытый перечень действий, связанных с безнадзорным животными.

Это: отлов, содержание (включая лечение, вакцинацию и стерилизацию), возврат стерилизованных и привитых животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания.

И в мэрии считали, что требовать от администрации города делать что-либо сверх этого – значит, трактовать список расширительно. А это неправильно.

Краевой суд. Советская открытка

Аргументы суда

Но в суде исходили из другой логики.

Во-первых, полномочия по обращению с животными без владельцев возложены на местное самоуправление краевым законом № 107-ЗС от 2015 года. Порядок обращения утвержден правительством края в 2020 году.

Во-вторых, в Барнауле эти функции передали комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (с августа 2023 года - комитету по благоустройству). И комитет со своей стороны заключил муниципальный контракт с «Лаской». 1 сентября, когда произошел инцидент, контракт действовал.

Между тем, обязанности по обращению с безнадзорными животными выполнены ненадлежащим образом – ведь в среду обитания возвращают животных, не проявляющих немотивированной агрессивности. Значит, мэрия, заключившая контракт с «Лаской, не проконтролировала ее должным образом.

Собака. Опасность. unsplash.com

А вот то, что заявок на отлов в тот день не поступало, не освобождают ответственного от обязанности возместить ущерб, причиненный бродячей собакой. Тем более, что отлавливать животных без заявок не запрещено.

К слову, родительского недосмотра суд тоже не усмотрел - мальчик гулял возле дома.

Сколько заплатят

Прокурор Ленинского района требовал выплатить отцу ребенка 100 тыс. рублей за моральный вред, суд согласился на 30 тыс. Сумму взыскали с комитета по благоустройству, выплатить их надо отцу ребенка как его законному представителю. Решение вступило в силу - краевой суд вынес вердикт 30 января.

А вот какой-либо информации о том, что напавшая на мальчика собака была поймана, материалы суда не содержат.

В ближайшие дни краевой суд рассмотрит еще один иск к администрации Барнаула, связанный с бродячими животными. В нем прокурор Барнаула намерен добиться от мэрии организации круглосуточного отлова.

Приют "Ласка". vk.com/priutlaska

Факты в тему В 2022 году прокуратура подала в суд три иска о компенсации морального вреда в связи с нападением и укусом безнадзорных собак в Барнауле. В 2023 году, по данным на середину декабря, - 17 (из дела, рассмотренного в Восьмом кассационном суде).

65 случаев нападения безнадзорных животных на граждан зарегистрировано в 2021 году в Барнауле, в 2022 году – 45 , согласно информации УМВД России по Барнаулу.

случаев нападения безнадзорных животных на граждан зарегистрировано в 2021 году в Барнауле, в 2022 году – , согласно информации УМВД России по Барнаулу. 83 человека (из них 13 детей) обратились в больницы с травмами из-за укуса или удара, нанесенного собакой, в 2021 году, и 88 (18 – несовершеннолетние) - в 2022-м, по данным минздрава края (из решения Центрального райсуда Барнаула от 22 февраля 2023 года.

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