Предсказавший пандемию мальчик рассказал, что случится в ближайшее время в России

Индийский мальчик в свое время предсказал пандемию коронавируса, пишет prokazan.ru. И сейчас он рассказал, что случится в мире. по прогнозу предсказателя, в течение ближайших 20 лет мир столкнется с проблемой голода.

Юного пророка зовут Абигья Ананд.

Сейчас он рассказал, что случится этим летом в России. Однако голодная проблема соотечественников не коснется. По его мнению, РФ - одна из немногих стран, жителям которой голод не угрожает.

Но россиянам придется преодолеть трудности, чтобы стать еще сильнее.

Катастрофа

По словам пророка, в мире грядет техногенная катастрофа. И случится стихийное бедствие. Какое - не указывает. Но жители планеты будут с ним бороться до весны 2024 года.

Границы

границы во всем мире скоро закроют. Причина - новая страшная болезнь в "сопровождении" глобальной эпидемии.

Между тем найдено предсказание Ванги о завершении спецоперации. Причем болгарская ясновидящая предсказала окончание военной спецоперации на Украине за много лет до ее начала.

В ее записях была фраза о масштабном военном конфликте Москвы и Киева, который начнется в день шести двоек - 24.02.2222

Ранее Ванга предсказала будущее России и Украины, роль Владимира.

Ясновидящая утверждала — путь России будет непростым. Но благодаря вере и авторитетному руководству страна сможет справиться.

Владимир

В своих предсказаниях провидица не раз упоминала о Владимире, который сделает Россию сильной и самодостаточной на мировой сцене.

Прорицательница отмечала — именно этот лидер поможет русскому народу встать с колен и пройти свой сложный путь к процветанию.

Сибирь

Успешное развитие России во многом зависит от народа, считала Ванга. Прорицательница добавляла, что Россия станет пристанищем многих людей, которые станут покидать свои страны из-за нищеты и войн.

Сибирь станет сердцем России.