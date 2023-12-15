Стало известно, в какой день года люди реже всего занимаются сексом

Этот день — 15 декабря.
Причинами этому могут быть сезонное аффективное расстройство, стресс, сообщает Daily Mail. Снижение половой активности сопровождает все зимние месяцы.
Зимой, в связи с недостатком солнечного света, человек может испытывать слабость, сонливость, снижение настроения, отсутствие мотивации совершать привычные действия и работать, указывает Газета.Ru.
Между тем секс-индустрия в панике: операцию по восстановлению девственности сделали порнозвезде.
Она стала первой женщиной из секс-индустрии, которая сделала такую операцию. В планах — найти мужчину, с которым она вступит в отношения и займется сексом.
Ранее топлес-барменша подпольного секс-клуба заявила, что их вечеринки похожи на школьные дискотеки. До должности топлес-бармена женщина работала порнозвездой.
Посетители сами приносят свой алкоголь, но барменша должна сама разливать алкоголь и быть "красивой картинкой".