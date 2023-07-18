Стало известно, когда восстановят движение по Крымскому мосту после ЧП

Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируют запустить 15 сентября. По второй стороне чуть позже – к 1 ноября.
По словам вице-премьера, работы по восстановлению моста активно идут. В Ростове началась укомплектация специальных сооружений для сборки площадок, укрупненной сборки пролетных строений. В Воронежской области приступили к изготовлению металлических пролетных строений.
Как организовано движение на данный момент?
На данный момент по Крымскому мосту действует реверсивное движение по одной полосе для легковых автомобилей.
ТАСС добавляет, что рядом с мостом все еще наблюдаются пробки. Со стороны Кубани на момент открытия реверсивного движения стоят несколько десятков машин.
Время проезда по мосту отнимает у водителей около двух часов с момента подъезда к нему до завершения прохождения досмотра.