Стало известно, когда восстановят движение по Крымскому мосту после ЧП

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал даты, когда полностью восстановят движение по Крымскому мосту после ЧП 17 июля. Об этом сообщают РИА Новости.

Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируют запустить 15 сентября. По второй стороне чуть позже – к 1 ноября.

По словам вице-премьера, работы по восстановлению моста активно идут. В Ростове началась укомплектация специальных сооружений для сборки площадок, укрупненной сборки пролетных строений. В Воронежской области приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

Как организовано движение на данный момент?

На данный момент по Крымскому мосту действует реверсивное движение по одной полосе для легковых автомобилей.

ТАСС добавляет, что рядом с мостом все еще наблюдаются пробки. Со стороны Кубани на момент открытия реверсивного движения стоят несколько десятков машин.

Время проезда по мосту отнимает у водителей около двух часов с момента подъезда к нему до завершения прохождения досмотра.