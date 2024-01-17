Стало известно, что рэпер Vacio прошел медкомиссию в военкомате

SHOT сообщает, что ранее его не взяли в армию из-за псориаза.
Николая Васильева (настоящее имя рэпера) выпустили ночью 16 января. Он заявил, что готов искупить свою вину и готов к срочной службе.
Рэперу вручили повестку из военкомата Савеловского района, куда он уже сходил на медкомиссию.
В настоящее время Васильев ждет результатов медкомиссии, по результатам будет понятно годен он или нет. Если годен, то уже весной Васильев отправится на срочную службу.
Ранее в Екатеринбурге его не призвали в армию по причине псориаза.
Ранее altapress.ru сообщал, что рэперу Vacio выдали повестку в военкомат.
Самое важное - в нашем Telegram-канале