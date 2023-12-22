Стало известно, что раздражает барнаульцев в новогоднюю ночь больше всего

По данным, 31% барнаульцев в новогоднюю ночь не раздражает ничего.

"Катунь 24" сообщает, что сервис по поиску работы SuperJob опросил жителей Барнаула и выяснил, что большего всего их бесит в новогоднюю ночь.

Как оказалось, 20% респондентов сообщили, что их раздражает шум фейерверков и петард, не смолкающие до самого утра люди, а 13% ответивших бесят скучные и однообразные телепрограммы.

13% людей также доставляет дискомфорт от большого количества людей в нетрезвом состоянии.

Меньшее процентное соотношение - 4% получило обильное переедание во время опрошенных, 3% страдают от недосыпа и о краткосрочности новогодней ночи. 2% горожан не любят быть одни в Новый год, а 1% не понимает общей одержимости празднованием Нового года.

Остальных граждан ничего не раздражает.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле не будет новогоднего салюта.