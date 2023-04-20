Стало известно, что ни в коем разе нельзя делать сразу после секса

Дело, конечно, интимное. Но лучше все же знать, от чего нужно отказаться после секса.

Всю романтику отношений может убить обычный телефон — не нужно сразу за него хвататься, пишет mail.ru.

Говорить о каких-то проблемах тоже лучше не стоит. Как и критиковать партнера.

Ненормально набрасываться на еду. Можно ограничиться йогуртом. Или утолить жажду, выпив бокал воды.

Отворачиваться к стенке и сразу уснуть — тоже не рекомендуется. Лучше насладиться объятиями.

И самое главное — не рассказывайте о своих бывших.

Между тем мужчины, не проявляющие сексуального интереса, рискуют рано умереть. Японские ученые провели исследование среди 20 тыс. жителей страны.

Результаты показали, что 8,3% из примерно 7,7 тыс. испытуемых мужчин и 16,1% из 11,4 тыс. испытуемых женщин не интересовались противоположным полом.

Согласно анализу данных, 9,6% мужчин, не имеющих сексуального влечения, умерли в течение девяти лет. В свою очередь уровень смертности среди сексуально заинтересованных мужчин был меньше и составил 5,6%.

Также идеальное время для секса назвали эксперты. И совместными усилиями ученые раскрыли секрет отличного секса.