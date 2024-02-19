Сперва манекены, потом люди. Как в Алтайском крае учат помощниц фельдшера для сельских ФАПов

«Я нужна своему селу»
В октябре мы рассказывали вам, как будущие помощницы фельдшера проходят практику в медучреждениях Барнаула. Тогда по новой программе обучались первые 13 человек – все они были жительницами разных сел Алтайского края. В конце прошлого года они успешно сдали выпускные экзамены и получили документы. Сейчас женщины работают в ФАПах и районных больницах.
В этот раз мы попали на самое начало обучения – в Барнаульский базовый медицинский колледж. Здесь слушательницы занимаются с 1 февраля. Студенткам предстоит два месяца упорной учебы и стажировки в медучреждениях Барнаула. Затем они будут сдавать выпускные экзамены. По завершению программы слушательницы получат свидетельства младших медсестер по уходу за больными.
Новый поток пришлось разделить на три группы – ведь на этот раз студенток приехало в два раза больше, 27 человек. Все они – женщины от 23 до 56 лет. Многие из них прибыли из совсем маленьких сел, в которых катастрофически не хватает медиков.
Из такого поселка приехала Наталья Царева. В ее родном селе Лебяжье Красногорского района осталось всего 200 человек. Многие из них – одинокие бабушки и дедушки, которые не могут самостоятельно ходить за лекарствами. Вся надежда на Наталью, которая уже 12 лет помогает жителям родного села.
Женщина работает в ФАПе еще с окончания школы. Сначала трудилась санитаркой, потом - уборщицей служебных помещений. Попутно осваивала базовые навыки медицинской помощи.
«Фельдшер приезжает к нам только два раза в неделю. У нас даже автобусы не ходят. А люди ведь все равно приходят (в ФАП – при. Ред): кому давление или температуру померить, а кому жгут наложить. Вот и стала помогать», - рассказывает Наталья.
Женщина признается, что всегда чувствовала – здесь ее место. Ведь кто, если не она, окажет первую помощь, составит список необходимых лекарств и поможет в трудную минуту. Но медицинское образование Наталья так и не получила: сначала было некогда, потом уже поздно. «Не тот возраст», пожимает плечами она. Поэтому, когда ей предложили пройти обучение на помощника фельдшера, она согласилась, не раздумывая.
Герман – парень хоть куда
«Когда я пришла сюда, то очень удивилась: здесь столько нового оборудования! У нас на ФАПе ведь все по-простому», - делится впечатлениями Наталья.
Учатся слушательницы программы в новом Аккредитационно-симуляционном центре. Он воссоздает все необходимые условия для отработки навыков на практике. Тут есть и поликлиническое звено, и стационар, и кабинет по оказанию скорой и неотложной помощи. В том числе и ФАП, в котором большинство слушательниц будут работать в будущем.
«Программа рассчитана на 288 часов, в нее входят теоретические лекции и практические занятия. Мы обучаем наших студенток с самых азов. Например, проведению простейших манипуляций, которые должна знать каждая младшая медсестра: первая помощь, измерение артериального давления, подсчет пульса, уход за тяжелобольными и многое другое», - рассказывает Ольга Марченко, куратор программы «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Тренируются студентки как на друг друге, так и на специальных манекенах. Причем у каждого из них есть свое имя. Например, манекена, изображающего тяжелобольного пациента, назвали Германом Титовым, в честь улицы, на которой находится корпус.
«Герман – хороший пациент. Мужчина в расцвете сил!», - смеются слушательницы. А сотрудницы колледжа ревниво добавляют: «Вообще-то его зовут Иван».
«Хоть у нас всех разный возраст, но общаемся мы дружно, учимся друг у друга чему-то новому. У нас очень весело», - рассказывают слушательницы программы.
Всегда готова помочь
Занятия студентки стараются не пропускать, ведь им предстоит изучить еще очень многое. За две недели они познакомились только с теорией и с интересом приступают к работе с оборудованием. Для многих стал в новинку электронный ростомер, который определяет не только рост, но и вес человека. «У нас то на ФАПе стоит еще старый, деревянный», - делятся они.
Другие уже начинают учиться выполнять сердечно-легочную реанимацию на тренажере-манекене. Получается это далеко не с первого раза, и нередко можно услышать угрожающий хруст внутри «пострадавшего». «Все, ребра сломаны. Ему конец», - констатируют педагоги колледжа. А потом приободряют: «Не переживай, научишься еще».
«Это очень активные люди! Они с интересом получают знания, от них идет прекрасная отдача. У всех слушательниц одно желание: помогать людям», - отмечает Ольга Марченко.
С такой целью на обучение пришла Илона Калашинкова из села Верх-Ая Алтайского района. По образованию она оператор ЭВМ, но по специальности так и не работала. В молодости ухаживала за ранеными солдатами в Ташкентском госпитале во время военного конфликта в Афганистане. Потом дорога жизни увела ее в другую сферу деятельности, затем появилась семья и дети. Но неизменным оставалось одно – это помощь людям.
«Частенько мне приходилось ухаживать за больными. Последние полтора года помогала своему соседу в рамках соцзащиты. Поэтому в деревне меня знают как человека, который всегда готов прийти на помощь», - рассказывает Илона.
Пройти обучение на помощника фельдшера женщине предложил главный врач районной больницы. Илону поддержала семья, а также все жители села. И она быстро согласилась. «Словно снова стала молодой: живу в общежитии, учусь в колледже, как студентка», - улыбается женщина.
На вопрос, не пугает ли ее невысокая зарплата младшей сестры, Илона отвечает отрицательно:
«Конечно, в другом месте я зарабатывала больше. Но все же работа в медицине мне больше по душе. К тому же буду работать в своем родном селе, со знакомыми мне людьми».
Краевые эксперты отмечают, что проект обучения на младших медсестер станет для Алтайского края хорошим подспорьем между сельскими больными и централизованными учреждениями города.
Самое важное - в нашем Telegram-канале