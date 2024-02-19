Сперва манекены, потом люди. Как в Алтайском крае учат помощниц фельдшера для сельских ФАПов

В Алтайском крае продолжается обучение жителей сельских районов на помощников фельдшера. На этот раз на обучение приехало в два раза больше человек, и все горят желанием помогать людям. Зачем почтальонки, домохозяйки и воспитательницы уехали из родных сел за новой профессией – в материале altapress.ru.

«Я нужна своему селу»

В октябре мы рассказывали вам, как будущие помощницы фельдшера проходят практику в медучреждениях Барнаула. Тогда по новой программе обучались первые 13 человек – все они были жительницами разных сел Алтайского края. В конце прошлого года они успешно сдали выпускные экзамены и получили документы. Сейчас женщины работают в ФАПах и районных больницах.

В этот раз мы попали на самое начало обучения – в Барнаульский базовый медицинский колледж. Здесь слушательницы занимаются с 1 февраля. Студенткам предстоит два месяца упорной учебы и стажировки в медучреждениях Барнаула. Затем они будут сдавать выпускные экзамены. По завершению программы слушательницы получат свидетельства младших медсестер по уходу за больными.

Новый поток пришлось разделить на три группы – ведь на этот раз студенток приехало в два раза больше, 27 человек. Все они – женщины от 23 до 56 лет. Многие из них прибыли из совсем маленьких сел, в которых катастрофически не хватает медиков.

Обучение по программе "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" Юлия Дильман

Из такого поселка приехала Наталья Царева. В ее родном селе Лебяжье Красногорского района осталось всего 200 человек. Многие из них – одинокие бабушки и дедушки, которые не могут самостоятельно ходить за лекарствами. Вся надежда на Наталью, которая уже 12 лет помогает жителям родного села.

Женщина работает в ФАПе еще с окончания школы. Сначала трудилась санитаркой, потом - уборщицей служебных помещений. Попутно осваивала базовые навыки медицинской помощи.

«Фельдшер приезжает к нам только два раза в неделю. У нас даже автобусы не ходят. А люди ведь все равно приходят (в ФАП – при. Ред): кому давление или температуру померить, а кому жгут наложить. Вот и стала помогать», - рассказывает Наталья.

Женщина признается, что всегда чувствовала – здесь ее место. Ведь кто, если не она, окажет первую помощь, составит список необходимых лекарств и поможет в трудную минуту. Но медицинское образование Наталья так и не получила: сначала было некогда, потом уже поздно. «Не тот возраст», пожимает плечами она. Поэтому, когда ей предложили пройти обучение на помощника фельдшера, она согласилась, не раздумывая.

Герман – парень хоть куда

«Когда я пришла сюда, то очень удивилась: здесь столько нового оборудования! У нас на ФАПе ведь все по-простому», - делится впечатлениями Наталья.

Учатся слушательницы программы в новом Аккредитационно-симуляционном центре. Он воссоздает все необходимые условия для отработки навыков на практике. Тут есть и поликлиническое звено, и стационар, и кабинет по оказанию скорой и неотложной помощи. В том числе и ФАП, в котором большинство слушательниц будут работать в будущем.

«Программа рассчитана на 288 часов, в нее входят теоретические лекции и практические занятия. Мы обучаем наших студенток с самых азов. Например, проведению простейших манипуляций, которые должна знать каждая младшая медсестра: первая помощь, измерение артериального давления, подсчет пульса, уход за тяжелобольными и многое другое», - рассказывает Ольга Марченко, куратор программы «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Обучение по программе "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" Юлия Дильман

Тренируются студентки как на друг друге, так и на специальных манекенах. Причем у каждого из них есть свое имя. Например, манекена, изображающего тяжелобольного пациента, назвали Германом Титовым, в честь улицы, на которой находится корпус.

«Герман – хороший пациент. Мужчина в расцвете сил!», - смеются слушательницы. А сотрудницы колледжа ревниво добавляют: «Вообще-то его зовут Иван».

«Хоть у нас всех разный возраст, но общаемся мы дружно, учимся друг у друга чему-то новому. У нас очень весело», - рассказывают слушательницы программы.

Обучение по программе "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" Юлия Дильман

Всегда готова помочь

Занятия студентки стараются не пропускать, ведь им предстоит изучить еще очень многое. За две недели они познакомились только с теорией и с интересом приступают к работе с оборудованием. Для многих стал в новинку электронный ростомер, который определяет не только рост, но и вес человека. «У нас то на ФАПе стоит еще старый, деревянный», - делятся они.

Другие уже начинают учиться выполнять сердечно-легочную реанимацию на тренажере-манекене. Получается это далеко не с первого раза, и нередко можно услышать угрожающий хруст внутри «пострадавшего». «Все, ребра сломаны. Ему конец», - констатируют педагоги колледжа. А потом приободряют: «Не переживай, научишься еще».

«Это очень активные люди! Они с интересом получают знания, от них идет прекрасная отдача. У всех слушательниц одно желание: помогать людям», - отмечает Ольга Марченко.

Обучение по программе "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" Юлия Дильман

С такой целью на обучение пришла Илона Калашинкова из села Верх-Ая Алтайского района. По образованию она оператор ЭВМ, но по специальности так и не работала. В молодости ухаживала за ранеными солдатами в Ташкентском госпитале во время военного конфликта в Афганистане. Потом дорога жизни увела ее в другую сферу деятельности, затем появилась семья и дети. Но неизменным оставалось одно – это помощь людям.

«Частенько мне приходилось ухаживать за больными. Последние полтора года помогала своему соседу в рамках соцзащиты. Поэтому в деревне меня знают как человека, который всегда готов прийти на помощь», - рассказывает Илона.

Пройти обучение на помощника фельдшера женщине предложил главный врач районной больницы. Илону поддержала семья, а также все жители села. И она быстро согласилась. «Словно снова стала молодой: живу в общежитии, учусь в колледже, как студентка», - улыбается женщина.

На вопрос, не пугает ли ее невысокая зарплата младшей сестры, Илона отвечает отрицательно:

«Конечно, в другом месте я зарабатывала больше. Но все же работа в медицине мне больше по душе. К тому же буду работать в своем родном селе, со знакомыми мне людьми».

Краевые эксперты отмечают, что проект обучения на младших медсестер станет для Алтайского края хорошим подспорьем между сельскими больными и централизованными учреждениями города.

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