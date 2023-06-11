14 июня
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Жизнь

Сокращается береговая линия: высокая вода Телецкого озера добралась до заповедника

Высокая вода пришла и на заповедные берега поселка Яйлю — центральной усадьбы Алтайского биосферного заповедника.

Высокая вода на Телецком озере.
Высокая вода на Телецком озере.
altzapoved.ru

У берегов плавают целые поля из хвои, веточек и даже больших бревен, которые потом выбрасывает на берег прибоем, говорится в сообщении altzapoved.ru.

Владельцам водного транспорта высокая вода добавила хлопот по поиску места на стремительно сокращавшейся береговой линии.

Озеро добралось до детской площадки, не пощадило уже сухие останки символа стойкости — Поклонную сосну, чьи корни подмыло два года назад.

Суточный подъем воды в озере уже замедлился, но Золотое озеро успело еще раз доказать — человеку надо приспосабливаться к стихии, а не наоборот.

Ранее отдыхающие на берегу Телецкого озера застряли у "жемчужины Алтая" из-за разлива коварной реки. Многие автомобилисты, проводившие выходные дни в Артыбаше на берегу Телецкого озера, застряли в красивейшем месте страны. Причина - разлившаяся из-за недавней аномальной жары и активного таяния ледников река Бия.

Некоторые автомобилисты решили не рисковать и остались на месте в ожидании эвакуатора. Однако те, кто добирался до Артыбаша на автобусе, все же рискнули и поехали обратно по насыпной дороге.

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