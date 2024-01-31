Российский миллиардер проиграл суд аукционному дому

Миллиардер обвинял дом в содействии завышению цен на произведения искусства, которые он приобрел.

Присяжные вынесли решение в пользу Sotheby's по всем пунктам, указывает Газета.Ru.

Иск касался покупок на сумму более 100 млн долларов.

Ранее миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал 67-метровую яхту Anna I, выставлявшуюся на продажу за 53,9 млн евро ($63 млн).

Точная цена сделки не раскрывается. Но, по словам источников, миллиардер «остался доволен».

Покупатель яхты неизвестен.

Между тем частный греческий остров Скорпиос, принадлежащий семье российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сдадут в аренду более чем за миллион евро в неделю. VIP-курорт планируется открыть в 2024 году.

При этом в 2012 году Рыболовлев стал гражданином Кипра. Но был фактическим владельцем «Уралкалия» в 1990—2000-х годах. По версии Forbes, вошел в двадцатку богатейших людей России.

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