Режиссер Рауль Гейдаров: «Я отказался от трех других фестивалей ради Шукшинского»

Во время XXV Шукшинского кинофестиваля в Барнауле перед краевым театром драмы работала площадка, где показывали короткометражное кино. В том числе фильм «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» - трагикомедия про один день большой грузинской семьи в России. Картина сорвала аплодисменты, а мы поговорили с режиссером Раулем Гейдаровым, еще не зная, что его фильм возьмет главный приз в программе короткого метра.

Любовью поделиться

- Правда, что этот фильм основан на истории вашей жизни?

- Да, меня вдохновила моя жизнь, мое детство. Я снял автобиографичный фильм – в 2001 году мы переехали из Грузии в Россию семьей, стали жить, и я снял фильм о своем детстве, о семье.

- Как бы вы сами определили тему фильма?

- Не то чтобы была какая-то тема, наверное, просто хотелось показать, как живут люди, показать проблему наркомании в семье, проблему эмиграции, детства. Когда ты маленький ребенок и смотришь на все открытыми глазами, ты видишь мир в каких-то счастливых тонах и не замечаешь сложностей. Я хотел передать свою любовь к этим людям и этой любовью поделиться.

Если говорить о каких-то смыслах… Что бы в твоей жизни ни случилось, нужно продолжать двигаться дальше. Все можно преодолеть, надо смотреть на мир с позитивом. Об этом фильм.

Съемки фильма "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама". vk.com.

Препарируешь себя как лягушку

- Как проходил съемочный процесс и какие сложности возникли?

- Все съемки - это одна большая трудность. Во-первых, не было денег. Мы долго их искали, я взял три кредита, по двум еще должен, в итоге своих денег я вложил 900 тыс. – почти все я либо занял, либо взял в кредит, что-то заработал. Все актеры снимались бесплатно.

Снимали в доме без отопления, это было сложно. Нелегко было работать с ребенком, потому что дети – это всегда непросто, им не объяснить задачу, с ними нужно играть, постоянно что-то придумывать, чтобы получалось как будто играешь. Порой он не понимает, что делает, а нужно все выстроить. Сложность была в том, что не было репетиций.

Из технических трудностей - в первый день сломался генератор, были проблемы со светом.

Но главная сложность - в том, что фильм о семье, обо мне. Это непросто, потому что ты как бы препарируешь себя как лягушку и потом этим делишься. Надо очень стараться, иначе получится так, что ты сам потом не будешь верить.

Выбирая актеров, я, по сути, выбирал себя в роли мальчика, в роли бабушки и дедушки своих бабушку и дедушку.

Сложно было найти актера на роль дяди Анзорика, потому что в представлении людей наркоманы – это всегда «законченные» люди, а мне нужен был, наоборот, человек интеллигентный, трогательный, у которого была бы беда, который мог бы так сыграть.

Все актеры, которые приходили на пробы, играли доходяг, а мне нужно было увидеть человека, больным наркоманией, а не стереотипного наркомана. Зураб Миминошвили смог.

Съемки фильма "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама". vk.com.

Денег никто не даст

- Какие планы на будущее?

- Сейчас я работаю над полнометражным фильмом, допишу сценарий и буду искать на него деньги. В этот раз я не смогу снять сам, потому что столько денег я точно не найду и в долг мне столько никто не даст. В общем, буду надеяться, что мне кто-нибудь поможет.

- Что нужно сделать для продвижения авторского кино?

- Для начала нужно, чтобы Министерство культуры поставило перед собой такую задачу и как-то пыталось ее решить – либо выделять деньги кинотеатрам для проката, либо как-то еще. Главное, чтобы эта проблема была поднята.

А для того, чтобы люди начали смотреть авторское кино, нужно организовывать хорошую рекламную кампанию и в том числе освещать новости в СМИ, в частности, на телевидении. Я ни разу не видел передач, в которых бы обсуждались авторские фильмы.

Мне кажется, сейчас у людей нет желания смотреть фильмы, ведь уровень кинематографа упал, и даже я это понимаю. Проблема и в количестве источников информации – люди выберут посмотреть блогеров или поиграть в компьютерные игры, чем посмотреть фильм.

Кадр из фильма "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама". www.kinopoisk.ru.

- Можно ли заработать на кино со стриминговых сервисов по типу «КиноПоиска»?

- Да, некоторые режиссеры снимают фильмы и отдают на платформу. На самом деле сейчас это очень популярная практика, и хорошо, что она есть, – ты хоть что-то окупаешь, большой плюс.

Хорошее кино

- Есть ли у вас любимые режиссеры? Какие фильмы порекомендуете?

- Если брать из отечественных режиссеров, то мне нравится, конечно же, Шукшин - «Калина красная», «Печки-лавочки». Нравится Георгий Данелия, люблю «Осенний марафон», «Мимино».

Из мирового кинематографа - «Солнце неспящих» Теймураз Баблуани, «Вкус вишни» Аббаса Киаростами. В общем, люблю разное кино – и американский мейнстрим тоже, но все же предпочтительнее авторское кино, но не слишком заумное, на котором сидишь и ничего не понимаешь, а нечто на стыке авторского и мейнстримного. Примером может выступить Балабанов, особенно мне нравится его «Счастливые дни» и «Война». Короче, просто люблю хорошее кино.

Кадр из фильма "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама". www.kinopoisk.ru.

- Сейчас в стране одновременно проходит несколько кинофестивалей. Почему вы выбрали Шукшинский?

- Да как же, я люблю Шукшина, я люблю Рождественского, я люблю Ивана Пырьева. Все эти люди жили здесь. Мой предыдущий фильм-новелла снят по стихотворению Рождественского. Обычно я редко езжу на фестивали, был всего два раза вне Москвы. Сейчас я отказался от трех других фестивалей ради этого.

Я давно хотел побывать на Алтае, вдохновиться этим местом. Поэтому когда мне сказали «Рауль, мы прошли на Шукшинский кинофестиваль. Поедешь?», я сразу же ответил «Конечно!». Надеюсь, приеду сюда когда-нибудь с полным метром.

Мстислав Вязанцев.