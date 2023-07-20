Училка, княгиня и жена Волшебника. Как легенда кино заворожила сердца барнаульцев - фоторепортаж altapress.ru

Советская и российская артистка Ирина Купченко вновь вышла на сцену театра драмы имени Шукшина. Но в этот раз она была не графиней Ростовой , а самой собой. Как прошел творческий вечер народной любимицы покажем в фоторепортаже altapress.ru.

Ирина Купченко начала вечер с увлекательных историй о театре имени Евгения Вахтангова, в котором служит уже 52 года. Рассказала о его появлении, об актерских традициях и вообще о духе труппы.

Представьте: 1921 год. Голод, холод, разруха, преступность, гражданская война. Люди приходят в театр, сидят в пальто – не топится. Голодные. Открывается занавес, и на сцену выходят тоже голодные, но артисты: в шикарных вечерних платьях с декольте, во фраках. Играют жизнеутверждающую сказку о любви, победе правды над ложью, добра над злом. И зрители забывают, что там на улице, им жить хочется, любить, бороться и побеждать. Сцена дает им силы. Это принцип Вахтанговского театра – ощущение внутреннего праздника.

Ирина Купченко призналась, что прошла пробы на свою первую роль совершенно случайно, ошибившись дверью на «Мосфильме».

Так она сыграла Лизу Калитину в «Дворянском гнезде» Андрея Кончаловского. Чем проложила себе путь в кинематограф, который, как отметила актриса, по стечению обстоятельств оказался недоступным для многих талантливых артистов.

Позже Ирина Купченко рассказала о съемках в других картинах и коллегах, например, о своем муже Василии Лановом.

И, конечно, на творческом вечере актриса прочла стихотворения русских классиков: Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Федора Тютчева, Александра Блока, Ольги Берггольц и других.

В заключительной части Ирина Купченко спела песню Булата Окуджавы и Исаака Шварца «Кавалергарды, век недолог» из фильма «Звезда пленительного счастья», где сыграла княгиню Екатерину Трубецкую.

Ранее мы вспоминали звезд, которые приезжали на "Шукшинские дни на Алтае" в прошлые годы.