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Спали на скалах Белухи и держались 18 часов без сна и еды. Как на Алтае проходила первая в стране Западно-Сибирская альпиниада

Altapress.ru рассказывает, какой была первая Западно-Сибирская альпиниада в стране и с какими трудностями сталкивались альпинисты во время покорения Белухи. Спойлер: 43 участника из 100 покорили вершину 48 раз.

Лагерь на седловине Белухи.
Лагерь на седловине Белухи.
altlib.ru

  • Первая Западно-Сибирская альпиниада состоялась в июле 1935 года. Тогда сообщения под рубрикой «На штурм Белухи!» появлялись почти в каждом номере газеты «Советская Сибирь».

  • Местом проведения альпиниады стала высочайшая вершина Алтая и всей Сибири – Белуха. Она, как и другие преобладающие вершины, стала целью восходителей.

  • До 1917 года альпинизмом занималась в основном научная интеллигенция. А в 1920-е альпинисты были только в Москве, Ленинграде, Харькове, но лишь в Грузии этот вид спорта получил развитие.

Обход ледяной скалы у среднего ледопада на Белухе.
Обход ледяной скалы у среднего ледопада на Белухе.
altlib.ru

  • В 1920-1930-х руководство страны рассматривало альпинизм как важный фактор физического развития и дисциплины молодежи. Из Австрии и Германии приглашали опытных инструкторов. Уже к 1934 году были покорены наиболее известные вершины горных районов страны.

  • Альпиниады не были советским изобретением. Коллективные выезды в горы практиковали также альпинистские союзы Австрии и Германии. Но только в Советском Союзе они получили большой размах. Кроме того, в СССР в задачи альпиниад входило изучение и освоение новых горных районов.

  • В 1935 году штаб альпиниды на Белуху возглавил герой Гражданской войны Иван Долгих. Альпинистскую сторону взяло на себя ОПТЭ, информационную поддержку – газета «Советская Сибирь». Часть снаряжения изготовили в Новосибирске, а другую часть закупили. Также из Москвы пригласили инструкторов.

Иван Долгов, участник Гражданской войны, полковник НКВД, сотрудник системы ГУЛАГа.
Иван Долгов, участник Гражданской войны, полковник НКВД, сотрудник системы ГУЛАГа.
ru.wikipedia.org

  • Особое внимание уделялось участию в альпиниаде представителей коренного населения Ойротии. Алтайцы и казахи испытывали суеверный страх перед снежными горами и не могли даже помыслить о подъеме на Белуху.

  • На альпиниаду командование Западно-Сибирского военного округа, выделило 23 командира Красной Армии. По личному распоряжению наркома обороны альпиниаде также выделили два легких самолета.

  • Утром 27 июня альпинисты вышли с места ночевки у подножья раздельного гребня вверх по ледопаду восточного потока ледника Геблера. Только к вечеру они дошли до разрыва гребня на высоте около 3000 м, где и заночевали. 28 июня группа достигла вершины.

Выход на восточное ребро Белухи.
Выход на восточное ребро Белухи.
altlib.ru

  • На спуске альпинисты сбились с пути и провели ночь на уступе скалы без палатки и теплых вещей. Только на следующий день они спустились к рюкзакам. Так группа провела 18 часов без сна, еды и питья.

  • 43 участника альпиниады 48 раз взошли на Восточную вершину Белухи. Еще 41 участник взошел на седло горы. Для более чем 70-ти человек это было первым знакомством с альпинизмом. Их всех наградили значком «Альпинист СССР 1 ступени».

  • Альпиниаду приурочили к 100-летию открытия Белухи Фридрихом Геблером. Позже гору многократно покоряли альпинисты. В мае 1985 года состоялась юбилейная альпиниада в честь 50-летия первой. Но о ней не осталось почти никаких свидетельств.

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