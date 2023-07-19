Спали на скалах Белухи и держались 18 часов без сна и еды. Как на Алтае проходила первая в стране Западно-Сибирская альпиниада

До 1917 года альпинизмом занималась в основном научная интеллигенция. А в 1920-е альпинисты были только в Москве, Ленинграде, Харькове, но лишь в Грузии этот вид спорта получил развитие.

Местом проведения альпиниады стала высочайшая вершина Алтая и всей Сибири – Белуха. Она, как и другие преобладающие вершины, стала целью восходителей.

Первая Западно-Сибирская альпиниада состоялась в июле 1935 года. Тогда сообщения под рубрикой «На штурм Белухи!» появлялись почти в каждом номере газеты «Советская Сибирь».

В 1935 году штаб альпиниды на Белуху возглавил герой Гражданской войны Иван Долгих. Альпинистскую сторону взяло на себя ОПТЭ, информационную поддержку – газета «Советская Сибирь». Часть снаряжения изготовили в Новосибирске, а другую часть закупили. Также из Москвы пригласили инструкторов.

Альпиниады не были советским изобретением. Коллективные выезды в горы практиковали также альпинистские союзы Австрии и Германии. Но только в Советском Союзе они получили большой размах. Кроме того, в СССР в задачи альпиниад входило изучение и освоение новых горных районов.

В 1920-1930-х руководство страны рассматривало альпинизм как важный фактор физического развития и дисциплины молодежи. Из Австрии и Германии приглашали опытных инструкторов. Уже к 1934 году были покорены наиболее известные вершины горных районов страны.

Утром 27 июня альпинисты вышли с места ночевки у подножья раздельного гребня вверх по ледопаду восточного потока ледника Геблера. Только к вечеру они дошли до разрыва гребня на высоте около 3000 м, где и заночевали. 28 июня группа достигла вершины.

На альпиниаду командование Западно-Сибирского военного округа, выделило 23 командира Красной Армии. По личному распоряжению наркома обороны альпиниаде также выделили два легких самолета.

Особое внимание уделялось участию в альпиниаде представителей коренного населения Ойротии. Алтайцы и казахи испытывали суеверный страх перед снежными горами и не могли даже помыслить о подъеме на Белуху.

На спуске альпинисты сбились с пути и провели ночь на уступе скалы без палатки и теплых вещей. Только на следующий день они спустились к рюкзакам. Так группа провела 18 часов без сна, еды и питья.

43 участника альпиниады 48 раз взошли на Восточную вершину Белухи. Еще 41 участник взошел на седло горы. Для более чем 70-ти человек это было первым знакомством с альпинизмом. Их всех наградили значком «Альпинист СССР 1 ступени».