28 мая
﻿
День в истории

«Верблюдоходки», Великий шелковый путь и первая женщина-водитель. Какими пейзажами богат Чуйский тракт — фотоподборка

26 мая 1922 года Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения. Altapress.ru показывает живописные фотографии одной из самых красивых дорог мира, по которой когда-то возили металл на верблюдах, почти 25 лет "рулила" женщина.

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.
unsplash.com
  • Чуйский тракт — первая дорога в пределах нынешних административных границ Алтайского края и Республики Алтай, получившая статус дороги государственного значения (постановление ВЦИК РСФСР от 26 мая 1922 года).
  • История Чуйского тракта — неотъемлемая часть истории Алтайского края. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой».
  • Первой женщиной-шофером Чуйского тракта была Мария Панкова. В 1930 году она получила права и почти четверть века провела за «баранкой».
Разработка Чуйского тракта, дата фото не указана.
Разработка Чуйского тракта, дата фото не указана.
altlib.ru

  • Во время Великой Отечественной войны для перевозок использовали верблюдов. Зимой 1943-1944 годов из Монголии в Бийск было сделано 18 тыс. верблюдоходок. Известен случай, когда караваном из Монголии привезли 120 тонн цветного металла для фронта. Один из караванов, шедший по Чуйскому тракту, возглавлял 18-летний Герой труда Монголии Борондонгий Лувсан.

Группа шоферов «СовМонгТорга». В рамке – Мария Панкова, первая женщина-шофер на Чуйском тракте. Бийск, фото 1931 года.
Группа шоферов «СовМонгТорга». В рамке – Мария Панкова, первая женщина-шофер на Чуйском тракте. Бийск, фото 1931 года.
altlib.ru
Караван верблюдов из Монголии, который проходил по Чуйскому тракту, дата фото не указана.
Караван верблюдов из Монголии, который проходил по Чуйскому тракту, дата фото не указана.
altlib.ru
Коллектив управления СДШ №6, фото 1934 года.
Коллектив управления СДШ №6, фото 1934 года.
altlib.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость