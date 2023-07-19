Барнаул не отпускал звезд. Фоторепортаж altapress.ru с красной дорожки Шукшинского кинофестиваля

Юбилейный XXV Шукшинский кинофестиваль открылся помпезно. Красная ковровая дорожка, огненные фонтаны и выступления звезд. Кого встречали барнаульцы, кого не отпускали и что услышали расскажем в фоторепортаже altapress.ru.

Первыми на красную дорожку вышли филолог, переводчик и старшая дочь Василия Шукшина Екатерина с мужем Йенсом Зигертом. Затем профессор МГУ, лингвист, писатель и автор «Словаря языка Василия Шукшина» Владимир Елистратов.

Поучаствовали в церемонии поэты Елена Лапшина, Михаил Левантовский, Нина Орлова-Маркграф и другие. За ними последовали сценаристы, продюсеры, режиссеры и актеры игровых и документальных фильмов фестиваля, среди которых — заслуженный артист РФ Борис Галкин.

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

Прошли по дорожке председатели жюри различных конкурсных программ кинофестиваля, кинокритики, киноисторики, доктора искусств и крупные медиаменеджеры.

Среди них, например, Светлана Сонина, замгенерального продюсера онлайн-кинотеатра «Окко» и Анна Андружевич, сценарист, заместитель главного редактора кинокомпании «СТВ».

Не в первый раз к зрителям вышел один из главных экспертов фестиваля Валерий Фомин, киновед, историк, доктор искусствоведения, член академий «Золотой орел», «Ника».

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

Конечно, чествовали барнаульцы и местных кинодеятелей: оператора Анатолия Фукса, режиссеров Дмитрия Шарабарина и Василия Романова, киноисторика и замдиректора по научной работе ГМИЛИКА Елену Огневу и других.

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

На «сладенькое» организаторы оставили звездных гостей кинофестиваля. По дорожке прошли народная артистка РСФСР Ирина Купченко, не впервые побывавшая на Алтае, и народная артистка России Ольга Прокофьева. Они с широкими улыбками раздавали автографы благодарным зрителям.

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

Дольше всех (около восьми минут) на дорожке провел лауреат премии ФСБ Игорь Петренко: его никак не отпускала женская аудитория, желавшая автографов, прикосновений и снимков с экранным красавцем. В это время его жена, актриса Ксения Бродская со скромной улыбкой стояла позади.

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

Простота, человечность, любовь

После церемонии в театре драмы начался праздничный концерт, открывающий юбилейный кинофестиваль. Каждый из звездных гостей приготовил по небольшому творческому номеру.

Ирина Купченко, отметила, что пока идет концерт, возможно, в одном барнаульском дворе пинает мяч будущий Шукшин, Титов, Калашников или Рождественский. И полностью зачитала стихотворение последнего «Все начинается с любви».

Ольга Прокофьева подхватила любовную тему и произнесла свой знаменитый лирический монолог-песню «Тюльпаны», который барнаульцы, наверняка, еще раз услышат на ее творческом вечере 19 июля в 18:30.

Игорь Петренко полностью прочел рассказ «Ваня, ты как здесь?!», первое произведение, которое познакомило его с писателем.

Гора Пикет, памятник Шукшину. https://gelio.livejournal.com/

Каждый из артистов сказал несколько теплых слов о Василие Шукшине.

«Что бы подумал Василий Макарович, если бы вдруг узнал, что спустя столько лет сотни тысяч людей смеются и плачут, читая его вымыслы? Что любят то, что любил он, и верят в то, во что верил он? Благодаря ему находят правду, которую он искал всю жизнь», - сказала Ирина Купченко. «Как Шукшин играет любовь, как смотрит на женщину! Хочется все время встать на ее место, чтоб на тебя смотрели глаза Василия Макаровича. Нестись за ними на край света, потому что все начинается с такого взгляда: искреннего, доброго, нравственного, настоящего, мужского. Наше национальное достояние и гордость», — добавила Ольга Прокофьева. «Казалось бы, что в нем такого, но такое странное ощущение возникает. Как бы ни смешно, после его работ такая инерция, как будто в храме побывал. Спасительная для России простота, человечность, любовь», - заключил Игорь Петренко.

Напомним, что в этом сезоне после долгого перерыва в кинофестиваль вернулся конкурс документального кино. Новинками стали отдельная спецпрограмма «Сделано в Сибири» и деловая программа.

О том, как открывали 47-й Шукшинский фестиваль, мы рассказывали здесь.