Как Алтайскому краю наплодить собственных Тарантино

В текущем году, впервые за всю историю своего существования, Шукшинский кинофестиваль сопровождается деловой программой, которая открылась в Барнауле 19 июля. На мероприятии обсудили ряд проблем и перспектив регионального, в том числе сибирского, кинематографа.

Алтайскому краю повезло

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова заявила, что Алтайский край рассматривает себя в качестве одного из центров развития региональной кинематографии. Председатель иркутского отделения «Союза кинематографистов России» (СКР) Ольга Бельская отметила, что региону в плане кинопроизводства очень повезло с властью.

Ольга Бельская,

председатель иркутского отделения СКР:

У вас губернатор играет активную роль в проведении фестиваля, а кинокомиссию возглавляет министр культуры. Такая ситуация встречается крайне редко.

Деловая программа Шукшинского кинофестиваля 2023. Максим Стрелковский.

Рефлексия и репортажи

Президент гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский отметил, что наше кино достаточно искушено в жанрах и высоко оценил российские сериалы.

Алексей Алешковский,

президент гильдии кинодраматургов:

Я бы наши сериалы поставил бы на третий уровень в мире — после американских и британских. Но с точки зрения социальной рефлексии и осознания нашей реальности, мы пока еще не очень далеко зашли.

Деловая программа Шукшинского кинофестиваля 2023. Максим Стрелковский.

Он также подал интересную идею для документального кино, посоветовав делать его на основе региональных репортажей, материал которых представляет огромный интерес.

Алексей Алешковский,

президент гильдии кинодраматургов:

Я ездил с русскими репортерами по регионам, мы смотрели газетные и телевизионные репортажи. Так вот, в каждом городе абсолютно я встречал как минимум два репортажа, которые могли бы стать замечательной основой для фильма или сериала.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин.

Сибири не хватает статьи расходов

Кинорежиссер и заслуженный деятель искусств РФ Владимир Эйснер отметил острую кадровую проблему, стоящую перед киноделами Сибири.

Владимир Эйснер,

кинорежиссер:

Я в Новосибирске живу и знаю ситуацию в Сибири — проблема с кадрами здесь очень серьезная — с операторами, с режиссерами, со сценаристами.

По его словам, после распада СССР весь региональный кинематограф оказался практически на улице. В местных бюджетах такой статьи расходов, как «кинематография», в большинстве регионов вообще не было, да и сейчас есть далеко не в каждом. Лишь месяц назад ее внесли в бюджет Новосибирской области.

Деловая программа Шукшинского кинофестиваля 2023. Максим Стрелковский.

По словам Владимира Эйснера, региональные правительства могли бы выделять гранты, давать темы и проводить конкурсы для местных кинематографистов. Он признал, что это — сложная, большая работа, требующая разработки и принятия соответствующих нормативных актов. Но она даст хороший импульс для развития регионального кино.

Уходим к молодежи — в онлайн

Ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин указал, что средний возраст участников союза составляет 67 лет, между тем, как отрасли требуются молодые кадры.

Заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина добавила, что как раз сейчас наблюдается бум производства контента, в первую очередь, сериалов, именно для молодой аудитории.

Деловая программа Шукшинского кинофестиваля 2023. Максим Стрелковский.

Заместитель исполнительного директора «Фонда поддержки регионального кинематографа» Дмитрий Якунин отметил, что если поначалу емкость рынка онлайн-кино составляла порядка 10 млрд рублей, то после принятия антипиратских законов и начала борьбы с торрентами, в онлайн-киноплатформы пошли инвестиции и емкость рынка выросла втрое.

Он также сообщил кинематографистам, в том числе, молодым, о возможности поучаствовать в организованном «Фондом поддержки регионального кино» конкурсе «Россия — взгляд в будущее». Если в прошлом году конкурсный фильм требовалось сдать до конца года, то в текущем году срок увеличен — до сентября 2024.