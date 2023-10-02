«Разрядите обстановку». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошее время для учебы и работы. Не гоняйте на машине, не суетитесь. Воздержитесь от новых знакомств, выяснения отношений, посещения мест большого скопления людей», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, постарайтесь воздержаться от насилия над собой и партнером. Гнев и раздражение могут брать верх. Проживать их вы можете спокойно, не нападая. Возьмите паузу в отношениях.



Тельцы, вам сложно на неделе почувствовать себя спокойно и комфортно. Больше общайтесь с детьми. Они разрядят обстановку. Поддержите свой иммунитет.



Близнецы, у вас ясная, светлая голова несмотря на происходящее вокруг. Помогите близким улыбнуться. Наводите порядок дома, укрепляйте тело.

Раки сейчас неадекватно оценивают свою финансовую ситуацию. Не принимайте серьезных решений, особенно по поводу места проживания и транспорта. Больше отдыхайте.

Львы, постарайтесь не осуждать партнера. Вы сейчас очень красноречивы. Используйте ваш дар во благо. Поднимайте настроение окружающим. Продолжайте развивать свои способности .



Девы, вы как никогда можете оздоровить свое тело. Пересмотрите график питания. Меньше говорите, больше слушайте. Украшайте спальню. Новые отношения не инициируйте.

Массаж. CCO

Весы, откажитесь от поспешных действий. Разгрузите голову, сделайте массаж. Раньше вставайте, медитируйте, занимайтесь йогой. Пейте больше воды. Соблюдайте режим дня.

Скорпионы, попробуйте не играть в игру «жертва-тиран». Она начинается с обиды или обвинений. Оставьте партнера в покое. Понаблюдайте за своим реакциями, эмоциями.

Стрельцы, осторожнее с амбициями и реализацией грандиозных планов. Желание легких денег, быстрого результата, роста, выгоды может негативно повлиять на ум и здоровье.



Козероги, не меняйте ничего в образе жизни. Особенно если резко захотелось что-то поменять. В работе снизьте темп. Вы можете сейчас наломать много дров. Оставьте все как есть.



Водолеи, позаботьтесь о партнёре. Не игнорируйте ее/ его плохое самочувствие. Отложите оформление документов. Развивайте творческий подход в работе.



Рыбы, в отношениях для вас сейчас непростое время. Родственники партнера могут потребовать больше внимания. Постарайтесь больше слушать, меньше говорить.