1 октября
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Жизнь

Пушистые рыси, свеженькие дома и гостеприимный татами. 8 добрых новостей сентября в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, как в крае сохраняют красоту деревянного зодчества, организуют досуг с животными из “Ласки” и помогают спасать детские жизни.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.
«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.
Анна Зайкова
  • В Барнауле готовятся к первенству России по дзюдо, которое пройдет с 9 по 12 ноября в «Титов Арене». За победу будут бороться девушки и юноши до 18 лет. Организаторы обещают яркое зрелище
  • В Барнауле на маршруты № 55 и № 60 вышли новые автобусы, на которые потратили более 21 млн рублей. Машины оснащены кондиционерами и современной системой отопления, их вместимость — 90 и 60 пассажиров.
  • Сотрудники “Ласки” решили сделать из приюта досуговый центр — чтобы люди приходили сюда не только из жалости, но и просто хорошо провести время с кошками, собаками и лошадьми.
  • В Барнауле сотрудники ДПС помогли мужчине быстро доехать до больного ребенка. Барнаульцу нужно было срочно попасть в школу, потому что его сыну вызвали скорую из-за риска аппендицита. Полицейские включили звуковые сигналы и сопроводили его авто.
  • В Новоалтайске открыли супер-библиотеку с коворкингом, подвесными креслами и мангой. О том, какие еще “ноу-хау” появились в творческом пространстве — читайте в материале altapress.ru.
  • Студенты АГАУ взяли под свою опеку семью рысей в Барнаульском зоопарке. Они будут помогать с уборкой вольеров и заготовкой кормов, медицинским обслуживанием и организацией акций.
  • Мост на Новом рынке готовят к сдаче: на нем уже укладывают рельсы. Пока что они протянулись со стороны улицы Кулагина. Срок сдачи моста — ноябрь 2023 года.
  • В Барнауле завершился “Том Сойер фест” — волонтеры восстановили дом на Анатолия, 162. Как отбирают дома для реставрации и ремонтируют деревянный раритет — смотрите в репортаже altapress.ru.
Семья рысей
Семья рысей
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
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