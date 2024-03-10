Президент Франции прокомментировал слухи о том, что его жена родилась мужчиной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые высказался насчет утверждений о том, что его жена Брижит родилась мужчиной.

Макрон на приеме в честь Международного женского дня в пятницу сообщил, что женоненавистники добрались и до его жены. По его словам, слухи о том, что она родилась мужчиной — ложь.

Эммануэль и Брижит начали встречаться, когда ему было всего 15 лет, а ей уже 40. Женщина была его школьной учительницей.

Откуда взялся слух

Слухи о том, что Брижит родилась мужчиной, впервые появились из уст ясновидящей Амандин Рой и журналистки Наташи Рей в 2021 году. Вместе они выпустили видеорасследование длиной четыре часа.

В нем они утверждали, что настоящее имя Брижит — Жан-Мишель Тронье. И под ним она родилась в 1953 году. Но так зовут настоящего брата бывшей школьной учительницы.

Суд в Нормандии оштрафовал каждую из женщин на сумму, эквивалентную 1700 фунтам, за клевету.

Слухи о госпоже Макрон подхватили ультраправые в 2022 году, когда президент вел кампанию по переизбранию. И затихли после окончания президентских выборов.

Ранее медиамагнат Руперт Мердок решил жениться на бывшей теще Романа Абрамовича.

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