«Попробуйте простить тех, кто ранил». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время хороших заработков, наведения порядка на работе, оздоровления, укрепления иммунитета. Все будет получаться, если вы не унываете, не горячитесь, доверяете происходящему», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, ваша производительность и эффективность со вторника уменьшатся, если вы не следите за здоровьем и не учитесь. Поддержите пищеварение. Научитесь проживать гнев, не обижая никого вокруг.

Тельцы, планируйте на неделе важные дела. Со следующей недели действовать будет сложнее, нагрузка на иммунитет увеличится. Укрепите его. Поухаживайте за своими руками.

Близнецы снова набирают привычные скорости. Ваша голова хорошо соображает. Пользуйтесь моментом. Решайте рабочие вопросы. Попробуйте простить тех, кто вас ранил – они не со зла. Не избегайте – это убивает.

Раки, берегите сердце, желудок, кишечник. Осторожнее с горячими, острыми предметами. Держите голову в холоде, а ноги в тепле, как говорится.

Львы, повышайте свою «ресурсность». Увеличивайте благосостояние, повышайте уровень энергии. Принимайте витамины, если настроение часто бывает нерадостным.

Девы, у вас есть все шансы улучшить отношения с иностранным. Займитесь изучением языков или необычных, древних знаний. Вы можете хорошенько повысить свой уровень энергии.

Работа в офисе. Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Весы, вы все еще озабочены рабочими вопросами. Они не выходят у вас из головы. В начале недели будете более продуктивными. Потом сосредоточьтесь на том, что можно поменять в своем образе жизни.

Скорпионы, вы можете неплохо поладить с высокопоставленными людьми. Или есть возможность укрепить дружеские отношения. Навести в них порядок. Пообщайтесь и со старшими братьями, сестрами.

Стрельцы, возвращайтесь к незаконченным обучениям. Получайте дипломы, оформляйте документы. Те, кто младше вас, будут расширять ваш кругозор. Те, кто старше, - повлияют на образ жизни. Искупите свои грехи чем-то полезным. Жизнь невозможно повернуть назад, поэтому найдите почву под ногами и не совершайте непростительных глупостей.

Козероги, возможно, отношения с родителями потребуют больше вашего внимания на неделе. Отношения с отцом потребуют обновления. С матерью – глубины.

Водолеи, в отношениях с партнером теперь больше ясности. Виден свет в конце тоннеля. У вас больше сил на то, чтобы вложиться в развитие своих талантов. Дерзайте.

Рыбы, не затевайте споры и разборки с партнером по браку. Следите за своей речью. Вернитесь к вопросам питания. Укрепляйте иммунитет, поддержите свое пищеварение.