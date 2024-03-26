Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем войск национальной гвардии в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем войск национальной гвардии в прозе
Поздравляю с Днем войск национальной гвардии России. Желаю стойкости, храбрости, благородства, уверенности, решительности, чести, уважения, терпения, высоких заслуг, достойных побед, хороших товарищей и согревающей сердце, вдохновляющей на большие поступки любви близких людей.
Поздравляю с Днем войск национальной гвардии России. Желаю гордости за свою Отчизну и крепких сил для ее обороны. Желаю каждый день совершать уверенный шаг навстречу светлому и безопасному будущему страны. Желаю стойкости и мужества, решительности и смелости, здоровья и непоколебимости, больших успехов в службе и больших радостей в жизни!
В День национальной гвардии России желаем войскам стойкости духа и полной самоотдачи! Пусть Ваши патриотизм и выдержка крепчают с каждым днем, не утихает энтузиазм, и растет уверенность в своих силах! Желаем удачи на службе и преданной дружбы, крепкого здоровья и полного доверия! Поздравляем с праздником!
Поздравления с Днем войск национальной гвардии в стихах
Нацгвардия гуляет нынче.
Сегодня праздник. Слава вам!
Добра и счастья я желаю
Отважным, значимым войскам.
Пусть обойдут вас неудачи,
Пускай надежным будет тыл.
Пусть все решаются задачи,
В стране и сердце будет мир.
Желаю тебе я, гвардеец отважный,
Чтоб верно Отчизне всегда ты служил!
Пускай будет всё, что в судьбе тебе важно,
Чтоб каждый момент тебе радость дарил!
Здоровья хочу пожелать я стального.
Энергия бьет пусть всё время ключом,
А также желаю я счастья большого!
Пускай будет служба тебе нипочем!
Войска нацгвардии сегодня
Свой славный праздник отмечают,
Вам силы, храбрости, терпения
В ваш день, ребята, я желаю.
Вы наша гордость и опора,
Желаю, счастья, так держать,
На страже мира и покоя
Всегда страны своей стоять.
Пусть сбудутся задумки ваши,
Не угасает пусть азарт,
Пускай преследуют на службе,
Успех, почет и яркий фарт.
Поздравления с Днем войск национальной гвардии в смс
Всю нацгвардию сегодня
Поздравляю с уважением.
Я желаю новых звезд,
Взлетов в службе и свершений.
Счастья в жизни и удачи,
Обойдет пускай опасность.
Радует пусть в каждом деле
Четкость, лаконизм и ясность.
Ты воин нацгвардии смелый,
Решительный, сильный, умелый,
Тобою гордится страна,
Тебе доверяет она!
Сквозь трудности и расстоянья
Ты с честью неси это званье.
Почетнее миссии нет.
Удачи тебе и побед!
Выправка, стать и сноровка,
Военной отваги венец,
Смелый, обученный, ловкий
Нацгвардии славный боец!
С праздником! Пусть процветает
Наша родная страна
Вам она мир доверяет,
Вами гордится она!
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