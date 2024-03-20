День весеннего равноденствия. Солнечные поздравления в стихах и смс

Поздравления с Днем весеннего равноденствия в стихах
В этот дивный день весны
Ночь и день всегда равны!
С равноденствием весенним,
С ярким солнышком бесценным
Вас сердечно поздравляю
И лишь счастья всем желаю,
Каждому пускай на свете
Луч удачи ярко светит,
Пусть летит ввысь настроение,
Чтобы каждое мгновение
Только радость приносило
И улыбку вам дарило!
Сегодня встретились на равных
Зима с весной, затеяв бой.
Сегодня всех теплом накроет,
Победа будет за весной.
Желаю в душах обновления
И светлых, радостных надежд,
Носить желаю вдохновение,
Как лучшую из всех одежд.
День равноденствия весенний
Сегодня отмечаем мы,
Желаю в этот день волшебный,
Чтоб воплотились все мечты.
Сегодня день возьмет победу,
И ярче станет в жизни свет,
Пусть станет жизнь лишь веселее
И меньше в ней пусть будет бед.
Поздравления с Днем весеннего равноденствия в смс
Ночи равен день сегодня,
Это сказки чудный миг,
Я хочу, чтоб лучик счастья
В день волшебный к вам проник.
Тьма и свет сегодня братья,
Сутки делят пополам,
Мира, радости, богатства
От души желаю вам.
С равноденствием весенним
Тороплюсь тебя поздравить,
Пусть отныне настроеньем
Царски радость будет править!
Как деревья оживают
У тепла лучей во власти,
Так душа пусть расцветает
От приятных встреч и счастья!
Сегодня ночи равен день,
Сегодня равноденствие,
Пусть день несет волшебный
Вам только благоденствие.
Сегодня свет победу
Одержит пусть над тьмой,
И солнце счастья, радости
Взойдет пусть над судьбой.
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