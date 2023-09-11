Почтальон спас котенка и сорвал джекпот

Почтальон из Америки сорвал джекпот в лотерее благодаря котенку, которого он спас, передает Lenta.ru.

Мужчина разносил почту и услышал, как мяукает котенок, но не смог его найти. На следующий день он снова был на этом месте и услышал мяуканье. В этот раз ему удалось спасти животное из щели. Американец посадил котенка в карман толстовки и проходил с ним оставшуюся часть смены.

После мужчина почувствовал, что ему должно повезти. Он пошел в магазин и купил лотерейный билет, а позже они с женой обнаружили, что сорвали джекпот и разбогатели на 717,5 тыс. долларов (69,4 млн рублей).

Американец заявил, что именно уличный котенок, которого он прозвал Пичес, помог ему в этом.

Теперь мужчина планирует помочь родителям с пенсией и отправить часть средств в благотворительный фонд.

Ранее один из богатейших людей мира решил передать свое состояние на благотворительность.