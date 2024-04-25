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Жизнь

Отчет губернатора, развитие казачества и Беларусь. Главное, что обсудили на 30 сессии АКЗС

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Депутаты заслушали и приняли отчет губернатора региона Виктора Томенко о работе правительства за прошлый год, а также обсудили ряд других важных вопросов.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко на сессии Алтайского краевого Законодательного собрания 24 апреля.
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко на сессии Алтайского краевого Законодательного собрания 24 апреля.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

О чем рассказал губернатор

В рамках 30 сессии АКЗС губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил отчет по итогам деятельности правительства за 2023 год. Согласно документу, в регионе обеспечено устойчивое развитие экономики и социальной сферы региона.

Много внимания в 2023 году уделялось финансированию в сфере соцзащиты – объем направленных средств превысил 59 млрд рублей.

Велась работа по повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи: были построены три поликлиники, инфекционный корпус, девять ФАПов и восемь врачебных амбулаторий. Развивалась сфера образования: создано 1,5 тыс. дополнительных мест в школах, более 1,2 тыс. мест – в детских садах.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Вырос поток туристов: в прошлом году в край приехали 2,3 млн человек.

Приводилась в порядок транспортная отрасль: муниципалитеты получили 190 автомобилей скорой и неотложной помощи, школьные автобусы, дорожную технику и так далее. На развитие дорожного хозяйства края направлено более 23 млрд. рублей. Построено, реконструировано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние около 800 км автодорог. 485 населенных пунктов обеспечили транспортным сообщением

Введено в эксплуатацию более 945 тыс. кв. м жилья, что на 2,4% выше уровня 2022 года и на 10,4% больше среднего пятилетнего.

Индекс промышленного производства сложился на уровне 105,8%. Особенно увеличилось производство автокомпонентов, оборонной продукции, кокса, вагонов, химической и пищевой продукции.

В сельском хозяйстве собрали 4,5 млн. тонн зерна в весе после доработки. Получен рекордный урожай гречихи. По производству муки Алтайский край стал первым в стране, по производству сыра и крупы – вторым. Экспорт в сфере АПК увеличился на 6% и составил 550 млн долларов.

Доходы консолидированного бюджета Алтайского края составили более 192 млрд рублей. Собственные доходы выросли на 18% и превысили 125 млрд. рублей.

Расходы консолидированного бюджета на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы выросли на 12% и составили 63,7 млрд. рублей.

Валовый региональный продукт составил 1 трлн рублей.

Как фракции оценили отчет

После главы фракций АКЗС прокомментировали отчет.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР, отметил, что, несмотря на все сложности и опасения, регион вышел на хорошие итоговые цифры по экономике в целом. Однако лидер фракции выделил и несколько проблем: устойчивое снижение численности жителей Алтайского края, высокие темпы оттока трудоспособного населения, недостаточные расходы на спорт, неопределенность в обращении с твердыми коммунальными отходами и другие.

«Наша задача – отмечать ошибки и недоработки. Однако мы, по мере возможности, предлагаем возможные пути решений. И мы видим, что предложения, которые вносит ЛДПР, учитываются. Поэтому мы поддержим отчет правительства Алтайского края», – заключил он.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Сергей Малинкович, депутат фракции «Коммунисты России», также обратил внимание на сохраняющиеся, острые для региона проблемы: например, низкие доходы населения, из которых следует ряд других неприятностей, таких как отток кадров.

«Тем не менее, уважая вклад правительства в стабилизацию социально-экономической ситуации в крае и ценя усилия губернатора и министров, несмотря на наши критические замечания, фракция проголосует за», – сказал он.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Александр Молотов, руководитель «Справедливой России – За правду» в АКЗС, оценил плюсы отчета. А именно возросшие доходы и расходы консолидированного бюджета, высокий индекс промышленного производства и рост расходов на зарплаты работников бюджетной сферы.

«По многим направлениям видна системная работа правительства и органов исполнительной власти, которая, хочется верить, даст результат», – добавил Молотов.

В то же время он отметил не всегда эффективное расходование бюджетных средств и отсутствие действенной системы контроля за этим; недостатки кадровой политики; проблему бездомных животных; отсутствие или низкое повышение социальных выплат и стипендий студентам сузов и так далее.

«На самом деле, чтобы начать решать эти и ряд других вопросов, огромные деньги не нужны. Нужны политическая воля и желание, и мы надеемся, что у краевых властей все это есть. А пока мы голосуем за», – высказался Александр Молотов.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Сергей Приб, руководитель фракции «Единая Россия», сразу заявил, что они поддержат отчет губернатора по трем причинам: во-первых, личность главы региона, который многое сделал для края за более чем пять лет работы. Во-вторых, из-за реальных достижений за прошедший год. А в-третьих, из-за оставшихся проблем, которые еще предстоит решить под управлением Виктора Томенко.

Против отчета проголосовала только фракция КПРФ.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

«Главное достоинство нашей совместной работы: мы слышим друг друга. Как парламент слышит правительство, так и правительство слышит парламент. Но это не говорит об отсутствии парламентского контроля. Мы всегда стараемся его осуществлять», – в заключение подчеркнул председатель АКЗС Александр Романенко.

Некоммерческие организации

После депутаты приступили к рассмотрению других вопросов повестки сессии. Первым таким стали изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае».

Проект подготовил комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению в связи с принятием в феврале соответствующего федерального закона. В соответствии с ним, государственные и муниципальные учреждения теперь не могут признаваться социально ориентированными некоммерческими организациями – наряду с ранее с существовавшими в законе ограничениями для госкорпораций, госкомпаний и политических партий.

Кроме того, к видам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций теперь относится работа в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, организации и проведения мероприятий, способствующих устройству детей-сирот в семью, а также содержания животных в приютах.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Изменения приняли в окончательной редакции.

Служба казаков

Еще один законопроект коснулся развития казачества в Алтайском крае. Опять же, в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Они предусматривают порядок поступления в мобилизационный людской резерв ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов членов казачьего общества, принявших обязательства по несению службы.

Соблюдение этих обязательств будут контролировать атаманы хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ. Закон также приняли в окончательной редакции.

Новое сотрудничество

АКЗС заключит соглашение с парламентом одного из регионов союзного государства - Гродненским областным Советом депутатов Республики Беларусь. Председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько напомнил, что с 2011 года администрация Алтайского края сотрудничает с Гродненским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь – в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

В связи с грядущим летним форумом регионов России и Белоруссии, было предложено начать сотрудничество непосредственно с Гродненским областным Советом депутатов. Парламентарии АКЗС единогласно поддержали выход на сотрудничество с коллегами из Республики Беларусь.

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