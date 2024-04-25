Отчет губернатора, развитие казачества и Беларусь. Главное, что обсудили на 30 сессии АКЗС

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Депутаты заслушали и приняли отчет губернатора региона Виктора Томенко о работе правительства за прошлый год, а также обсудили ряд других важных вопросов.

О чем рассказал губернатор

В рамках 30 сессии АКЗС губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил отчет по итогам деятельности правительства за 2023 год. Согласно документу, в регионе обеспечено устойчивое развитие экономики и социальной сферы региона.

Много внимания в 2023 году уделялось финансированию в сфере соцзащиты – объем направленных средств превысил 59 млрд рублей.

Велась работа по повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи: были построены три поликлиники, инфекционный корпус, девять ФАПов и восемь врачебных амбулаторий. Развивалась сфера образования: создано 1,5 тыс. дополнительных мест в школах, более 1,2 тыс. мест – в детских садах.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Вырос поток туристов: в прошлом году в край приехали 2,3 млн человек.

Приводилась в порядок транспортная отрасль: муниципалитеты получили 190 автомобилей скорой и неотложной помощи, школьные автобусы, дорожную технику и так далее. На развитие дорожного хозяйства края направлено более 23 млрд. рублей. Построено, реконструировано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние около 800 км автодорог. 485 населенных пунктов обеспечили транспортным сообщением

Введено в эксплуатацию более 945 тыс. кв. м жилья, что на 2,4% выше уровня 2022 года и на 10,4% больше среднего пятилетнего.

Индекс промышленного производства сложился на уровне 105,8%. Особенно увеличилось производство автокомпонентов, оборонной продукции, кокса, вагонов, химической и пищевой продукции.

В сельском хозяйстве собрали 4,5 млн. тонн зерна в весе после доработки. Получен рекордный урожай гречихи. По производству муки Алтайский край стал первым в стране, по производству сыра и крупы – вторым. Экспорт в сфере АПК увеличился на 6% и составил 550 млн долларов.

Доходы консолидированного бюджета Алтайского края составили более 192 млрд рублей. Собственные доходы выросли на 18% и превысили 125 млрд. рублей.

Расходы консолидированного бюджета на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы выросли на 12% и составили 63,7 млрд. рублей.

Валовый региональный продукт составил 1 трлн рублей.

Как фракции оценили отчет

После главы фракций АКЗС прокомментировали отчет.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР, отметил, что, несмотря на все сложности и опасения, регион вышел на хорошие итоговые цифры по экономике в целом. Однако лидер фракции выделил и несколько проблем: устойчивое снижение численности жителей Алтайского края, высокие темпы оттока трудоспособного населения, недостаточные расходы на спорт, неопределенность в обращении с твердыми коммунальными отходами и другие.

«Наша задача – отмечать ошибки и недоработки. Однако мы, по мере возможности, предлагаем возможные пути решений. И мы видим, что предложения, которые вносит ЛДПР, учитываются. Поэтому мы поддержим отчет правительства Алтайского края», – заключил он.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Сергей Малинкович, депутат фракции «Коммунисты России», также обратил внимание на сохраняющиеся, острые для региона проблемы: например, низкие доходы населения, из которых следует ряд других неприятностей, таких как отток кадров.

«Тем не менее, уважая вклад правительства в стабилизацию социально-экономической ситуации в крае и ценя усилия губернатора и министров, несмотря на наши критические замечания, фракция проголосует за», – сказал он.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Александр Молотов, руководитель «Справедливой России – За правду» в АКЗС, оценил плюсы отчета. А именно возросшие доходы и расходы консолидированного бюджета, высокий индекс промышленного производства и рост расходов на зарплаты работников бюджетной сферы.

«По многим направлениям видна системная работа правительства и органов исполнительной власти, которая, хочется верить, даст результат», – добавил Молотов.

В то же время он отметил не всегда эффективное расходование бюджетных средств и отсутствие действенной системы контроля за этим; недостатки кадровой политики; проблему бездомных животных; отсутствие или низкое повышение социальных выплат и стипендий студентам сузов и так далее.

«На самом деле, чтобы начать решать эти и ряд других вопросов, огромные деньги не нужны. Нужны политическая воля и желание, и мы надеемся, что у краевых властей все это есть. А пока мы голосуем за», – высказался Александр Молотов.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Сергей Приб, руководитель фракции «Единая Россия», сразу заявил, что они поддержат отчет губернатора по трем причинам: во-первых, личность главы региона, который многое сделал для края за более чем пять лет работы. Во-вторых, из-за реальных достижений за прошедший год. А в-третьих, из-за оставшихся проблем, которые еще предстоит решить под управлением Виктора Томенко.

Против отчета проголосовала только фракция КПРФ.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

«Главное достоинство нашей совместной работы: мы слышим друг друга. Как парламент слышит правительство, так и правительство слышит парламент. Но это не говорит об отсутствии парламентского контроля. Мы всегда стараемся его осуществлять», – в заключение подчеркнул председатель АКЗС Александр Романенко.

Некоммерческие организации

После депутаты приступили к рассмотрению других вопросов повестки сессии. Первым таким стали изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае».

Проект подготовил комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению в связи с принятием в феврале соответствующего федерального закона. В соответствии с ним, государственные и муниципальные учреждения теперь не могут признаваться социально ориентированными некоммерческими организациями – наряду с ранее с существовавшими в законе ограничениями для госкорпораций, госкомпаний и политических партий.

Кроме того, к видам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций теперь относится работа в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, организации и проведения мероприятий, способствующих устройству детей-сирот в семью, а также содержания животных в приютах.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Изменения приняли в окончательной редакции.

Служба казаков

Еще один законопроект коснулся развития казачества в Алтайском крае. Опять же, в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Они предусматривают порядок поступления в мобилизационный людской резерв ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов членов казачьего общества, принявших обязательства по несению службы.

Соблюдение этих обязательств будут контролировать атаманы хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ. Закон также приняли в окончательной редакции.

Новое сотрудничество

АКЗС заключит соглашение с парламентом одного из регионов союзного государства - Гродненским областным Советом депутатов Республики Беларусь. Председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько напомнил, что с 2011 года администрация Алтайского края сотрудничает с Гродненским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь – в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

30 сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла 24 апреля. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

В связи с грядущим летним форумом регионов России и Белоруссии, было предложено начать сотрудничество непосредственно с Гродненским областным Советом депутатов. Парламентарии АКЗС единогласно поддержали выход на сотрудничество с коллегами из Республики Беларусь.

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