Рельсы будут ждать своей очереди на установку в МУП «Горэлектротранс».
Что касается реконструкции — на данный момент строители завершают работы по возведению трех опор из четырех.
На первой опоре закончили бетонирование стоек и подпорной стенки, сняли опалубку.
Приступили к армированию подферменников — это почти завершающий этап устройства конструктива, на который впоследствии вмонтируют балки пролетного строения.
Ранее показывали процесс монтирования новых опор. Кстати, сдать готовый мост должны уже в ноябре этого года.