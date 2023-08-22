Ныряй, здесь неглубоко. Пр. Комсомольский в Барнауле придется и дальше переходить вброд

В редакцию altapress.ru пришел ответ из администрации Барнаула относительно проблемы с ливневой канализацией на пр. Комсомольский. Хороших новостей для местных жителей нет.

Вода щелочку найдет

Ранее в редакцию обратились читатели, жаловавшиеся на то, что на пр. Комсомольский после дождей собираются очень широкие ручьи, которые невозможно преодолеть иначе, как вброд. Мы обратились за разъяснениями в администрацию города.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи нам сообщили, что в настоящее время осуществить строительство ливневой канализации на данном участке не представляется возможным, поскольку денег на это не заложено. Что касается воды, то она, по мнению чиновников, успешно уходит сама.

"Реки" на Комсомольском. altapress.ru.

Комитет по дорожному хозяйству:

Водоотведение поверхностных сточных вод осуществляется по дороге естественным растеканием на низменные участки рельефа местности, которые уходят в городскую сеть ливневой канализации по ул. М. Горького.

На вопрос, во сколько обойдется строительство ливневой канализации, в комитете ответили, что для определения стоимости строительства необходима разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы. Поэтому мы решили подсчитать примерную сумму самостоятельно.

Деньги. Источник: Freepik, автор ededchechine.

Сколько стоит «ливневка»

На портале госзакупок мы нашли несколько тендеров, связанных со строительством ливневых канализаций в городах Алтайского края. Так, например, в марте публиковался тендер на строительство примерно 130 метров «ливневки» на ул. Гаражной в Барнауле. Его отдали за 1,6 млн руб., то есть, каждый метр канализации обошелся немногим более 12 тыс. руб.

В июне разыгрывался тендер на создание ливневки в Бийске протяженностью немногим более 1 км. Сумма закупки составила 9,1 млн руб. Таким образом, каждый метр «ливневки» стоил порядка 9 тыс. руб. К вышеуказанным затратам, впрочем, следует прибавить еще и затраты на проектирование.

Работа. Бизнес. Чертежи. unsplash.com.

Так, например, за разработку проектно-сметной и рабочей документации на строительство ливневой канализации по Павловскому тракту от ул.Солнечная Поляна до ул.Попова в Барнауле мэрия готова отдать 7,5 млн руб. или около 5,3 тыс. руб. на каждый метр. Впрочем, желающих на торги заявилось несколько, поэтому цена явно снизится.