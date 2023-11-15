Несмотря на федеральный резонанс и проверки Бастрыкина, барнаульцы продолжают жить в подвале детсада

В подвале под детским садом №261 барнаулец Олег Вершинин вместе со своей матерью, Татьяной Гаськовой, живут более 40 лет. Им пришлось дойти до Верховного суда , чтобы не очутиться на улице. Altapress.ru напомнит, как они оказались в подвале и почему их не могут переселить.

Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.

Как писала корреспондентка Анастасия Корягина в 2018 году, в жилом секторе подвала несколько комнат. В одной живет Олег Вершинин, напротив его мама, а по соседству их родственники. Остальных людей давно выселили, так как у них не было прописки.

«Домашняя» атмосфера в подвале такова: обшарпанные стены да изношенные отопительные трубы. Удобства – общий душ и туалет. В самих «квартирах» относительно уютно и чисто.

Комнату в подвале Татьяне Гаськовой, ее мужу и двум детям, дали в 1978, как работнице интерната, который располагался в помещениях нынешнего детского сада. Позже женщина добивалась, чтобы семью прописали во временном жилье. Это помогло бы переехать в нормальную квартиру, как сделали предыдущие обитатели.

Прописку получили в 1988 году после письма Михаилу Горбачеву. Но, по словам Гаськовой, из-за обращения в Москву у нее появился конфликт с местной властью, и семью не ставили на учет на получение жилья.

В 2015 году началась серия судебных процессов: комитет по муниципальной собственности, комитет по образованию и детский сад добивались освобождения подвала. В итоге Верховный суд РФ постановил, что семья живет в нем законно и без предоставления другого жилья выселить их нельзя.

Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова

Как утверждал Вершинин, когда начались суды, жизнь в подвале стала невыносимой: электричество выключали, а все помещения, вместе с их «квартирами» отдали в аренду владельцу спортивной секции, с которым не раз возникали конфликты.

Одна из ссор закончилась для бизнесмена условным сроком: он сломал ребро Олегу Вершинину.

В 2018 году семья рассказала о своей истории в федеральном эфире, в передаче «Мужское/Женское». Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку.

СМИ сообщали в 2020 году, что Олегу Вершинину и его маме предлагали несколько вариантов - крохотные «однушки» на краю города, от которых пришлось отказаться. По их мнению, 28 кв. м – неприемлемый вариант для совместного проживания взрослого мужчины и пожилой женщины, хоть и кровных родственников.

Altapress.ru выясняет, в каком состоянии сейчас ситуация с «заложниками подвала». Читайте об этом в понедельник, 20 ноября, на нашем сайте.