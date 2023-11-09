В Барнауле за вокзалом появится парк с набережной. Мы узнали, каким он может быть и что еще озеленит город

Что такое зеленый каркас
Еще в феврале 2022 года архитектор Андрей Атаджанов вместе с учеными АлтГУ представил концепцию зеленого каркаса Барнаула.
Это масштабный проект, который должен соединить парки, скверы и аллеи города, наполнить его новыми зелеными территориями, площадками для выгула собак и велодорожками. Основная идея архитектора состоит в том, что любой горожанин должен добраться из дома до «природного» кусочка города за 15 минут.
Чтобы создать план, Атаджанов вместе со своей командой провел глобальное исследование истории озеленения города и анализ его сегодняшнего состояния. Также он опирался на норматив: на каждого жителя должно приходиться минимум 10 кв. м зеленой территории.
Парк за вокзалом
По расчетам архитектора, идеальное место для крупного парка общегородского значения – территория в 39 тыс. кв. м за железнодорожной линией. Парк задумывается как продолжение обновленной привокзальной площади.
Как рассказывает Андрей Атаджанов, во время обследования территории он нередко общался с гостями города, которых встречал в барнаульских парках.
«Что сейчас люди видят, когда приезжают к нам? Площадь со сплошными парковками? Вот, например, нужно пассажирам ждать пересадку пять часов, что им делать? – спрашивает архитектор. - Новый парк – место, где можно будет провести это время, для этого в нем необходимы зоны обслуживания: визит-центр, фудкорт, санузлы и т.д., а также приятная атмосфера в любое время года».
Кодовое имя «Заречный» парк получил по названию поселка, который находился здесь, за Пивоваркой. До 1950-х годов на этом месте задумывалась многоквартирная застройка, но планы так и не воплотили.
Предполагается, что это будет первый городской парк с собственной набережной – «щадящей», не замурованной в плитку. Такая прогулочная зона, как считает архитектор, несколько компенсирует неиспользование реки Пивоварки в Юбилейном парке.
Большой подарок
Через «Заречный» также должен проходить трансгородской велосипедный маршрут, пронизывающий весь зеленый каркас. По нему велосипедисты смогут передвигаться сквозь Барнаул безопасно, быстро и приятно.
Поэтому архитектор предлагает в будущем построить над линией специальный переезд, который бы стал переходным звеном между центром города и ул. Георгия Исакова.
В проекте генерального плана города будущая территория «Заречного» ограничена улицами Исакова, Юрина, Коммунаров и 2-й Строительной. А вокруг предполагается зона общественно-деловой застройки.
«Конечно, мы понимаем, что никто сразу этим парком не займется, - говорит Андрей Атаджанов. - Но почему бы этого не сделать к 300-летию? К юбилею нужно что-то подарочное, что сохранится надолго».
Парк за «Европой»
Еще одна зеленая территория, появившаяся в генплане, - парк 300-летия за ТЦ «Европа». Сейчас барнаульцы проводят здесь субботники, а мэрия и Союз предпринимателей прокладывает «Тропу здоровья».
К декабрю студенты АГИКа должны разработать эскизы концепций парка. Для итоговой работы архитекторы выберут лучшие идеи.
Так, начинающие проектировщики уже предлагают сделать нависающую с оврага смотровую площадку. Или создать воздушную экотропу по его периметру.
«Все это – хорошее использование сложившегося рельефа, который предстоит немного укрепить. Воздушная тропа почти ничего не стоит – просто деревянные конструкции на столбах, - говорит Атаджанов. – Может получиться отличное решение для маломобильных групп населения, если вход и выход будет на одном уровне с грунтом».
Еще одна заманчивая для предпринимателей идея – интегрировать «Европу» и рынок ВДНХ в зеленое пространство. «У нас нет ни одного ресторана, который бы выходил в парк витражным остеклением, чтобы ты мог ужинать и смотреть на зелень, а не на парковку», - говорит собеседник.
Однако на все задумки может не хватить места: долгие годы от территории отщипывали кусочки под застройку. В результате чего к парку будут вести несколько маленьких «хоботков». Андрей Атаджанов считает это серьезной ошибкой: «Снова люди в новых домах будут жить вплотную к парку, слушать шум и писать жалобы».
Новые зеленые зоны специалистам хочется сделать и в приаэродромной зоне, где предполагается комплексная застройка.
«Здесь должен быть хороший парк не менее чем на 40 гектаров,- говорит архитектор. – Его нужно объединить бульварами с жилыми кварталами, чтобы люди добирались к парку по зеленым коридорам».
Исторические и экстрим-парки
Расскажем еще о нескольких предложениях, которые не включили в генплан (однако он еще не принят, поэтому не все потеряно).
Зеленый каркас Атаджанова предусматривает появление в Барнауле специализированных парков. В этом году его мастерская закончила разрабатывать проект экстрим-парка для BMX и подала предложение в мэрию. Для него подыскивают место.
«Подобные парки можно создать и для «турникменов», и для паркурщиков, - говорит архитектор. - А BMX-дисциплины – это и вовсе олимпийский вид спорта, у нас сильное BMX-сообщество, для них площадка просто необходима».
Атаджанов уверен: городу необходимы разноплановые парки – тематические (исторические, спортивные, природные, ландшафтные), иначе мы зациклимся на тиражировании однотипных решений.
Необходимы свои зеленые зоны и поселкам – Куете и Спутнику.
«Ездить из них на машине в «Изумрудный» – нонсенс, - объясняет архитектор. - Три часа стоять в пробке, гулять и ехать еще три часа в пробке обратно – в чем смысл?».
Что еще можно сделать:
- Расширить территорию парка Центрального района за счет соседних заброшенных участков, создать набережную и аптекарский сад.
- Создать на территории Сереброплавильного завода парк-музей под открытым небом.
- Разбить небольшой парк «Зайчанская слобода» у РАНХИГСа.
- Сделать три специализированных спортивных парка – для детей до 10 лет, от 10 лет и для взрослых.
- Создать природный парк на острове Побочень. «Сейчас он входит в земли лесного фонда, это самый строгий режим, где запрещено что-либо делать. Но в новом генплане остров относят к «прочему озеленению», что вызывает некоторые опасения», - говорит Атаджанов.
Архитектор предполагает, что это «мягкий» способ перевести территорию в зону общественно-деловой застройки.
Для прогулок и выгула
Андрей Атаджанов подчеркнул: зеленый каркас – это не только парки. Они - лишь ядра проекта.
Другая важная часть – связи между этими ядрами: мелкие скверы, бульвары, аллеи, набережные, которыми так же нужно серьезно заниматься. Собеседник сравнивает их с капиллярами, которые питают кровью весь организм.
«Смысл каркаса в том, что он создает систему, а с ней у нас большие проблемы», - говорит Атаджанов.
Также в концепции озеленения есть предложения по размещению в Барнауле мест для выгула собак – около 30 зон подходят по нормативам. «Мы пытались вывести 15-минутный пеший радиус от жилых домов», - отметил собеседник.
Как подбирали территории под возможные парки
Подыскивая места для парков, архитекторы рассматривали, как правило, только частный сектор. Как отметил Атаджанов, уничтожить многоквартирную застройку под парк – для Барнаула фантастика.
Теоретически, существуют способы изъятия земельных участков для муниципальных нужд. Так, например, решили вопрос в Новосибирске при строительстве нового Центрального моста.
Андрей Атаджанов подчеркивает, что выкупать территории нужно по адекватной цене, чтобы люди гарантировано могли купить себе соответствующее жилье. Однако, в ближайшем будущем это вряд ли возможно: городской бюджет - дефицитный.
«Никто не говорит, что нашу концепцию нужно воплощать завтра, - говорит архитектор. – Это просто стратегическое видение, по которому нужно двигаться. Кто знает, может, через 15-20 лет появится новая федеральная программа или другие механизмы, которые помогут выкупить землю. А если мы не заложим эти территории в генплан, их просто рано или поздно застроят».
О чем еще говорил собеседник
О перегруженном парке
– Парк «Изумрудный» задыхается: там происходит по несколько событий в день, жители вокруг устали писать жалобы на музыку. Нужно сделать так, чтобы все не было сконцентрировано в одном месте.
Но проблема в том, что ничего подобного нигде провести нельзя. В «Юбилейном», например, есть площадка, но электричество туда не провели, сцены нет, навесов нет. Как там организовать праздник?
О (не)мистической загадке
– Знаете, где находится площадь Сахарова? И мы не знаем. В городских документах мы этого не нашли: например, площадь с фонтаном отнесена к территории озеленения театра драмы. Вот так бывает.
О прошлом
– Архитектор Владимир Ли Джи-дзун, который был свидетелем создания генплана 1980-х годов, показал, каким он и его коллеги видели парк имени Ленина. Это гигантская территория с большим бассейном и стадионом. В этом районе вообще планировался второй городской центр и, кажется, строительство цирка.
О музыке
– Когда я разрабатывал концепцию зеленого каркаса, слушал Pink Floyd. Ну, посмотрите на схему. Это же Pink Floyd.
Досье
Андрей Атаджанов - архитектор, член Союза архитекторов России. Родился в райцентре Шипуново в 1987 году. В 2010 году закончил Институт архитектуры и дизайна. С 2020-го руководит индивидуальной архитектурной мастерской. Один из участников проектирования концепции восстановления парка «Изумрудный».