Почему на Алтае за четыре года не выполнили поручение Дмитрия Медведева

Министерство спорта Алтайского края вновь рассмотрит возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Санниково. Сделать это ведомству поручил еще в 2019 году премьер-министр России Дмитрий Медведев. Почему комплекс так и не появился, 24 мая пришлось отвечать руководителю спортивного ведомства Максиму Рябцеву.

По словам министра спорта края, в 2020 году на разработку проектно-сметной документации ФОКа в краевом бюджете были заложены средства. Однако местная администрация не смогла вовремя найти подходящую площадку под объект.

Сроки были упущены, деньги не освоены. В 2021-ом году такую статью расходов в краевую адресную инвестиционную программу уже не заложили. Тема сама собой заглохла.

Однако о данном когда-то поручении Медведева помнят сами жители Санникова и регулярно интересуются, появится ли все-таки ФОК. Конкретики Рябцев и в этот раз добавить не смог.

"С местной администрацией мы прорабатываем этот вопрос. Нам надо понять, как этот физкультурно-оздоровительный комплекс может появится, и в какие сроки", - заявил министр в прямом эфире Центра управления регионом.

Санниково. Ирина Пергаева

Напомним, визит тогдашнего премьер-министра России Дмитрия Медведева на Алтае прошел в ноябре 2019 года. В селе Санниково Первомайского района вместе с подчиненными он обсуждал развитие сельских территорий.

13 ноября жительница села пожаловалась Медведеву на отсутствие горячей воды, кинувшись ему буквально в ноги. Спустя три года воду санниковцам все-таки дали.