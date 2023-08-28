29 августа
﻿
Жизнь

Не сомневайтесь в себе. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время возвращения к недоделанным делам. Почистите компьютер, телефон, рабочее место. Отдайте долги, закройте «хвосты». Вернитесь к пройденному материалу. Если объявились бывшие, поговорите с ними, расставьте точки над i», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

Овны, вы хорошо соображаете. Планируйте будущее, ставьте глобальные цели. Наводите порядок в голове, учебе, контактах, рабочем коллективе. В отношениях тоже получится разобраться.

Тельцы могут почувствовать усталость и отсутствие любых желаний. Для вас нормальное, закономерное состояние. Не пытайтесь что-то с этим делать. Расслабьтесь и побудьте и в таком настроении.

Близнецы, ваша артистичность снова на пике. Можете поступить в любой актерский вуз. Действуйте, укрепляйте свое тело, пишите, выражайте свои мысли на бумаге. Развивайте любые таланты, не сомневайтесь в себе.

Раки, у вас сейчас много иллюзий, связанных с прошлыми отношениями. К каким- то отношениям действительно стоит вернуться, чтобы проговорить то, что не было сказано. Это принесет долгожданное спокойствие.

Львы, с четверга почувствуете себя гораздо лучше. Все встанет на свои места. Вернется ясность. Финансовые вопросы не должны выводить вас из равновесия. Займитесь укреплением своего тела.

Фитнес. Зарядка. Спорт.
Фитнес. Зарядка. Спорт.
СС0


Девы, вернитесь к недоделанному ремонту в спальне. Поговорите с партнером. Он сейчас прекрасно себя чувствует. Наладьте отношения с отцом. Он вас услышит. Избавитесь от мучительных сомнений.

Весы, в отношения придется вкладываться. Потребуется больше осознанности, мудрости, принятия. В рабочем процессе вы сейчас тоже не на высоте. Займитесь учебой, исследованиями.

Скорпионы, вам не будет равных в наведении порядка и организации большого количества людей, групп. Может быть и в онлайн. Если мечтали написать книгу , время пришло.

Стрельцы, вы всегда мечтали учительствовать и иметь учеников. Сейчас ваш авторитет на пике. От иллюзий поможет избавиться партнер. Не игнорируйте его комментарии.

Козероги, занимайтесь своей спиной, осанкой. Чистите канализацию, гараж, труднодоступные места в доме и теле. Разберитесь с обидами на отца.

Водолеи, вам сложно решить денежный вопрос. Попробуйте пообщаться с братом, сестрой. Наладьте отношения. Это поможет в решении вопроса. Партнер вам поможет.

Рыбы, общайтесь с родителями, готовьте. Это сильно поддержит вас на данном этапе. Создаст изобилие в жизни. В отношениях с мамой и партнером придется вернуться к не проговоренным темам.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость