Не простая аллергия. Алтайские врачи спасли мальчика с редкой аномалией кишечника

Барнаульские хирурги спасли четырехлетнего мальчика с редкой аномалией кишечника - дивертикулом Меккеля. Он встречается всего у 2-3% людей. Об этом рассказала пресс-служба минздрава.

Одна из сотни причин

В марте 2024 года в приемный покой Детской городской клинической больницы №7 обратилась мама с мальчиком четырех лет. Ребенок был очень слаб, а в его стуле обнаружили примеси крови.

«Причин может быть множество: пищевая аллергия или трещины перианальной области, — объясняют врачи. - Но в редких случаях встречаются более серьезные заболевания, как кровотечение из дивертикула Меккеля. Зачастую родители впервые слышат от хирурга о существовании такой аномалии».

Дивертикул Меккеля – это выпячивание участка кишечника, которое наиболее подвержено развитию воспаления, кровотечения и заворота, объясняют специалисты. Такая аномалия встречается всего у 2-3% людей. Кровотечение же происходит еще реже, поскольку дивертикул Меккеля долгое время не проявляет себя и остается бессимптомным.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Спасительная операция

УЗИ и гастроскопия не выявила у пациента никаких нарушений. Но состояние мальчика говорило об обратном. Ребенку стремительно становилось хуже, он страдал от продолжающейся кровопотери. Ему пришлось срочно переливать кровь.

Времени на спасение становилось все меньше. Хирурги решили везти маленького пациента на операцию, чтобы установить причину кровотечения.

«Произвели диагностическую лапароскопию и в результате долгого поиска мы обнаружили на одной из стенок кишечника тот самый дивертикул Меккеля», – рассказывают хирурги детской клинической больницы №7.

Врачи. Медицина. Операция. СС0

Гистология показала большую кровоточащую язву в стенке дивертикула. Хирурги Илья Бородин и Дмитрий Лебедев с помощью лапароскопии сделали небольшой разрез в 2 см, через который удалили опасное выпячивание.

Операция прошла успешно, и уже через несколько дней мальчик стал идти на поправку. А через неделю он вернулся домой совершенно здоровым.

Ранее алтайские онкологи и кардиохирурги одновременно удалили опухоль и шунтировали сердце у 60-летнего мужчины. Врачи обнаружили, что опухоль и ишемическая болезнь сердца пациента мешали друг другу и не давали медикам провести две операции по отдельности. Если бы хирурги в первую очередь принялись за легкое, то мужчина мог погибнуть от острой сердечной недостаточности.

Тогда алтайские онкологи и кардиохирурги приняли непростое решение — проводить две операции одновременно. Подробнее об этом, мы рассказали в нашем материале.

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