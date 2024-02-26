Смертельный, заразный и непобедимый. Что правда, а что вымысел о раке, рассказал главный онколог Алтайского края

Онкология окружена множеством мифов, как никогда другая болезнь. Многие уверены, что рак заразен, абсолютно смертелен, и вообще им раньше никогда не болели. Чтобы не допустить распространения еще больших суеверий, главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов развенчал самые частые заблуждения о раке.

Игорь Вихлянов, главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онколог минздрава Алтайского края, доктор медицинских наук.

Первый миф. Рак – это бич нашего времени, а раньше им никогда не болели

Раковые опухоли возникали и у современников, и у наших доисторических предков, предполагает главный онколог края в эфире программы "Катунь.Здоровье". Об этом говорят его личные наблюдения.

«В свое время я увлекался археологическими раскопками на территории современной Европы. Там я обратил внимание, что в ряде случаев скелеты древних людей, которые жили 40-50 тыс. лет назад, хранили в себе следы костного туберкулеза и костных опухолей — остеосарком. Поэтому можно сказать, что раком болели всегда», - отвечает Игорь Вихлянов.

Также на статистику повлияла небольшая продолжительность жизни человека в доисторическую эпоху и средние века – около 35–40 лет. «Возможно, многие люди просто не доживали до своего вида рака», - предполагает специалист.

Сегодня средний возраст возникновения опухоли у человека – 64,5 года. По наблюдениям Игоря Вихлянова, основная когорта больных — пожилые люди.

Главный врач онкодиспансера "Надежда" Игорь Вихлянов. Дмитрий Лямзин.

Второй миф. Рак молодеет, а заболеваемость в России стремительно растет

Миф появился не просто так. Число раковых больных действительно увеличивается с каждым годом. Алтайские онкологи привели цифры в конце января 2024 года, согласно которым с 2013 года уровень заболеваемости в регионе вырос более, чем на 15%. На учет встали более 13 тыс. человек, у которых опухоль выявили впервые. Это на тысячу человек больше, чем в 2022 году.

Связано это не с «эпидемией рака», а с хорошей выявляемостью больных, уверяют в ведомстве. Почти четверть всех злокачественных новообразований обнаруживают во время диспансеризации.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» медицинские учреждения края в последние годы подверглись масштабной модернизации. Новое современное оборудование подняло онкодиагностику на беспрецедентно высокий уровень. Ведь всех этих пациентов мы бы, в любом случае, рано или поздно приняли у себя. Радует, что – рано», - сообщает Игорь Вихлянов.

Онкология. АКОД "Надежда".

Что касается «омоложения» рака, то, по словам главного онколога, такой подтверждающей статистики нет.

«Мы видим основные локализации опухоли, которые вызывают основные причины смертности. У мужчин это рак легкого, у женщин - рак молочной железы. И за последние пять-десять лет возраст пациентов не изменился. На это существуют четкие причины, обуславливающие определенные виды опухолей», - заявил специалист.

Между тем детский онколог Лариса Суворова напоминает, что рак может появиться в любом возрасте, даже у детей. Все зависит от заболевания, которым страдает человек.

Например, бывают врожденные опухоли, которые появляются у ребенка, когда тот еще находится в утробе матери. Есть заболевания, развивающиеся в раннем возрасте, например, нейробластома. И встречаются опухоли, характерные для подростков, такие как опухоли щитовидной железы.

Операции. Диагностика. Алтайский краевой онкологический диспансер.

Третий миф. Рак заразен

Это одно из распространенных заблуждений. Вихлянов утверждает, что рак не может «перескакивать» с одного человека на другого.

Другое дело – вирусы, которые провоцируют развитие злокачественных новообразований. Так при инфицировании вирусом папилломы человека есть риск возникновения опухоли шейки матки. А вирус Эпштейна-Барра способствует развитию рака носоглотки. При этом сама опухоль не передается от больного здоровому.

Четвертый миф. Рак неизбежен, если им болели ближайшие родственники. И наоборот, если в семье все были здоровы, то и бояться нечего

Как мы уже выяснили из предыдущего вопроса, на развитие рака влияют различные причины. И генетика оказывает не такое сильное воздействие, как неправильный образ жизни.

«Существует четкая доказанная взаимосвязь, что основные виды опухолей головы и шеи: оболочки полости рта, рака гортани, рака гортанной глотки — возникают у людей, которые много и долго курят и выпивают крепкие спиртные напитки. Даже если бабушки и дедушки не пили и не курили, но этим злоупотребляет внук, то велика вероятность, что именно у него обнаружат рак».

Дым. Курение. Вейп. СС0.

Тем не менее наследственный фактор все же присутствует. По словам Игоря Вихлянова, существуют генетические поломки, которые могут привести к развитию раковых опухолей. Но по мнению специалиста, если соблюдать здоровый образ жизни и вовремя проходить медицинские обследования, то можно предотвратить появление рака.

При этом Лариса Суворова замечает, что реальных гарантий защиты от онкологии нет. «Нет таких волшебных методов воздействия, которые бы человек соблюдал и был защищен на 100% от онкозаболеваний», — заявила специалист.

Специалист выделяет несколько факторов, которые оказывают наибольшее влияние на здоровье человека:

«Большую роль играет характер питания. Недаром говорят, мы — то, что мы едим. Также все вредные факторы, которые есть в нашей жизни: выхлопные газы автомобилей, избыточная инсоляция (облучение солнечным светом — прим. Ред.) - безусловно они влияют на развитие онкозаболеваний. Однако невозможно сказать однозначно, что они становятся единственной причиной».

Женщина. Маска. Болезнь. unsplash.com

Пятый миф. Онкологический диагноз – это смертельный приговор

Благодаря современной медицине, и это утверждение постепенно становится мифом. Алтайские онкологи с удовлетворением отмечают, что сегодня рак перестал быть фатальным диагнозом и все больше становится хроническим заболеванием, которое можно контролировать.

По данным краевого онкодиспансера, в прошлом году одногодичная летальность сократилась на 5,5% по сравнению с 2022 годом, а доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза, составила – 59,9% от всех состоящих на диспансерном учете.

«Как говорил мой учитель Лазарев Александр Федорович, и как потом убедился я сам, самое большое количество долгожителей среди тех, кто перенес рак, - рассказывает Игорь Вихлянов. - Наверное, они изменили ритм и образ жизни, стали более ответственно относиться к своему здоровью. Значит, они не стали бояться своего заболевания и приняли его».

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Шестой миф. Лечение от рака вредит больше самого заболевания

Современная медицина при лечении раковой опухоли опирается на три кита: хирургия, лучевая терапия и химиотерапия, которую сегодня называют лекарственной терапией.

Сегодня в арсенале врача-онколога есть не только стандартные химиотерапевтические препараты, но другие лекарственные средства, отмечает специалист. Одни из них - таргетные препараты, которые воздействуют напрямую на раковые клетки, не задевая остальные здоровые.

«Они точечно воздействуют на мембрану опухолевой клетки или прерывают сигнальные пути, которые дают команду клетке бесконтрольно размножаться», - объясняет Игорь Вихлянов.

Новое оборудование в Алтайском онкодиспансере. altairegion22.ru

Совершенно новое направление в медицине — иммунологические препараты, которые «будят» иммунитет. «Опухоли — очень коварная штука, она усыпляет иммунитет, чтобы тот не начинал бороться с раковыми клетками. А с помощью препаратов он просыпается, видит опухолевые клетки и убивает их», - сообщает специалист.

Дополнительно на вооружении онкологов Алтайского края — новейшая, почти космическая техника. За последние три года во все три алтайских онкологических диспансера поступила тяжелая лучевая техника, а именно рентген-терапевтические аппараты. Они облучают только опухоль, не затрагивая окружающих тканей. На это в 2019 году потратили более 1,1 млрд рублей.

«А вот робототехника нам пока не доступна, но в планах правительства края есть покупка роботов, которые проводят хирургические операции», - отметил Вихлянов.

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