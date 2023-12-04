Вредный пузожитель. Как одна маленькая бактерия может убить все в организме, рассказали алтайские врачи

Бактерия Helicobacter pylori (H. Pylori) — очень коварный микроорганизм. В трети всех случаев он становится причиной рака желудка, который входит в пятерку фатальных типов онкопатологии. Алтайские онкологи рассказали, что это за страшный микроорганизм и можно ли от него избавиться.

Как маленькая бактерия развивает рак желудка

H. Pylori вызывает не обычный рак желудка, а его разновидность, называемую некардиальным раком. Опухоль возникает и развивается в средних отделах и сегментах, приближающихся к кишечнику (кардиальная часть непосредственно соединяется с пищеводом). Самое излюбленное место обитания бактерии — пилорический отдел.

Обжившись в организме человека, H. Pylori запускает целый ряд изменений в слизистой оболочке желудка. Все начинается как неатрофический гастрит, который впоследствии становится атрофическим. Затем развивается кишечная метаплазия, после – дисплазия, а следующий шаг – это уже аденокарцинома, то есть истинный рак.

Боль в животе. СС0

Токсичный белок

Так что же творит с желудком эта бактерия? Она вырабатывает специфический фермент - HtrA – который настолько силен, что разрушает защитный слой внутренней оболочки желудка. А ведь он оберегает орган от воздействия агрессивной кислоты желудочного сока.

В результате H. Pylori проникает в глубокие слои ткани желудка, которые раньше были недоступны другим патогенам. А затем через своих «хвостики»-иголочки она впрыскивает в здоровые клетки бактериальный токсин – белок CagA. Происходит их перепрограммирование, и клетки становятся потенциально онкогенными.

Также CagA может прятать H. Pylori от иммунной системы, не позволяя иммунитету распознавать и уничтожать опасную бактерию. Поэтому она может долго жить внутри организма и беспрепятственно творить свое «зло» в желудке.

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Как H. Pylori попадает в организм

На данный момент точно не известно, как именно Helicobacter pylori попадает в организм человека. Специалисты предполагают, что ей можно заразиться через грязную воду, продукты питания, посуду, а также при любом близком контакте с уже зараженными людьми. Причем сами зараженные могут не догадываться о наличии у себя бактерии.

Профилактика заражения

Существенно снизить риск заражения H. Pylori можно, соблюдая правила бытовой и личной гигиены. А это:

мыть руки перед едой;

использовать только личные предметы и средства гигиены (например, зубные щетки);

не есть из одной тарелки одновременно с другими людьми и пользоваться индивидуальными столовыми приборами.

А чтобы защитить свой желудок от внедрения бактерии, важно укреплять иммунитет и своевременно лечить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Кран. Вода. СС0

Основные симптомы

Начать беспокоиться стоит, если:

вы вдруг стали ощущать боли и дискомфорт в животе, которые проходят, или наоборот, усиливаются после еды;

быстро насыщаетесь или, наоборот все еще чувствуете голод, даже после плотного приема пищи;

регулярно испытываете изжогу, вздутие живота или частую отрыжку.

В таких случаях стоит обратить к врачу и провериться на наличие H. Pylori.

Как понять, есть ли у вас Helicobacter pylori

Единственный метод диагностики с точностью 100% - фиброгастродоуденоскопия с биопсией фрагментов желудочной ткани.

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Как лечить

Лечить Helicobacter pylori рекомендуется только, если у пациента есть воспалительные заболевания желудка или двенадцатиперстной кишки. В остальных случаях иммунитет справляется с бактерией самостоятельно.

Эффективный метод борьбы с H. pylori, которая уже запустила патологический процесс — антибактериальная терапия. Существует несколько схем, включающих один, два или три препарата. Также лечение могут дополнять средствами, угнетающими выделение желудочной кислоты.