«Не перегрейте голову». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя для того, чтобы как следует подлечиться, одолеть вредные привычки или научиться чему-то хорошему. Благоприятно для начала обучения, поиска своего учителя для себя или ребенка», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, не перегревайте голову. Отложите посещение бани. Следите за давлением. Будьте осторожны на стройке. С мамой не спорьте.

Тельцы, берегите руки и отношения с братьями и сестрами. С соседями постарайтесь не ссориться. Попробуйте не сопротивляться тому, что вам не понятно, неизвестно.

Близнецы, осторожно взаимодействуйте с горячими предметами. Учитесь готовить, создавайте кулинарные шедевры. Рот держите на замке, особенно с партнером по браку.

Раки, пейте больше чистой воды. Проводите больше времени в спокойном и прохладном месте. Идеально - у водоема. Не пренебрегайте головными уборами.

Львы, не изводите себя работой. Это повлияет на качество ваших отношений. Ищите способы расслабиться, снять напряжение. Без алкоголя. В отношениях не напирайте.

Работа в офисе. pixabay.com

Девы, записывайтесь на учебу. Вы это любите. Какими навыками давно хотели овладеть? Время пришло. Погружайтесь в процесс обучения. Это поможет умерить ваши амбиции.

Весы, не суетитесь и не перегибайте палку с активностью в работе. Замедляйтесь. У вас есть шансы получить ценные озарения и откровения на неделе. Как будто вы вспомните то, что давно знали, но забыли.

Скорпионы, изучайте нетрадиционные способы оздоровления, омоложения. Приобщайтесь к ароматерапии. Изобретайте свое собственное лекарство.

Стрельцы, улучшайте, углубляйте ваши отношения с детьми. Самое время. Повышайте квалификацию или займитесь новым хобби. Освойте что-то новое с нуля.

Козероги, в отношениях будьте мягче. Следите за тем, чтобы ваша речь не обжигала партнера. Учитесь давать ему больше воздуха, пространства в отношениях.

Водолеи, займитесь здоровьем головы и рук. Пересмотрите цели и намерения. Не превращайте домашние дела в кризисные ситуации. Не суетитесь.

Рыбы, займитесь самообразованием. Обучайтесь ораторскому мастерству, финансовой грамотности, правильному питанию, общению с детьми.