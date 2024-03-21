Навруз — 2024. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю со светлым праздником Навруз! Пусть этот замечательный день унесет из жизни все плохое, а принесет только улыбки, смех и множество хороших моментов в жизни. Мирного неба над головой, верных друзей, спокойствия и благополучия!

В замечательный праздник Навруз впустите в свое сердце весну! Пусть ваша жизнь будет подобна этой удивительной поре года, в которой все молодо, все расцветает и радует своими плодами. Желаю вашему дому благополучия, уюта и тепла. Не грустите и не сожалейте, будьте счастливы и чисты душой и помыслами.