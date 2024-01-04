Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей

Реконструированный мост находится в Алейском районе и соединяет два берега ручья, у которого нет названия.

Сооружение находится на дороге Боровское - Серебренниково, а стоимость работ составила 54,4 млн рублей из краевого бюджета, сообщают в Минтрансе Алтайского края.

Мост соединяет три села: Боровское, Серебренниково и Костин Лог.

Старый мост, как отмечают в ведомстве, был аварийным, грузоподъемность была ограничена, а альтернативного проезда не имелось.

После ремонта увеличили грузоподъемность, заменили покрытие (с щебенки на асфальтобетон), обустроили освещение, перила и барьерные ограждения.

Ранее мы рассказывали, сколько будут стоить иномарки в 2024 году.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал