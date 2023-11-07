Зима начинает овладевать Алтаем и покрывает горы снежным покровом. В алтайском биосферном заповеднике поделились завораживающими фото.

Мороз и солнце - день чудесный: алтайский заповедник покрыло пушистым снегом и сосульками.

В заповедник уже пришла настоящая зима, а участки Телецкого озера в скором времени покроет лед.

Только взгляните, как лед сковал деревья и отпустит теперь только после зимы.

Ранее мы показывали все красоты Горного Алтая.