Буйство цветов и "пушистый" фонтан. Как жара повлияла на природу Алтая, показали в заповеднике

Жара держит в своей власти Алтай почти неделю. За это время на берегах Телецкого озера распустились яркие летние цветы, а водопад Корбу набрался сил и мощно забурлил. Фотографиями поделилась пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

С наступлением настоящей жары на берегах Телецкого озера массово зацвели летние виды растений. Желтые, оранжевые и белоснежные - они укрыли землю цветастым ковром.

Летние цветы Фото - Лия Светлояр Летние цветы Фото - Лия Светлояр

Жаркая погода в начале июня, наконец, расковала горные льды, которые не могли сойти еще с весны. Огромные массы талой воды понеслись вниз и забурлили в водопадах. Так водопад Корбу превратился в большую стену из белой пены, что поднимает облака брызг.

Местные жители говорят, что давно не видели Корбу таким "пушистым" и шумным.

"Именно в такую большую воду раскрывается вся мощь Корбу, когда из скромной горной реки появляется ревущий монстр", - делятся в пресс-службе.

Раскрылось во всей красе Телецкое озеро. Оно радует глаз обилием красок.

Летнее Телецкое озеро Фото - Евгений Веселовский Летнее Телецкое озеро Фото - Евгений Веселовский

Полюбуйтесь летним фоторепортажем и вы.