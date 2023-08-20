Миссия «Луна-25» потерпела крушение

Связь с «Луной-25» прервалась накануне, около 14:57 по мск. Попытки восстановить связь не дали результатов, передает Роскосмос.
Ранее altapress.ru разбирался, что известно об автоматической станции «Луна-25».
По предварительным информации, станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование.
Связь с «Луной-25» прервалась накануне, около 14:57 по мск. Попытки восстановить связь не дали результатов, передает Роскосмос.
Ранее altapress.ru разбирался, что известно об автоматической станции «Луна-25».
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