Поздравляю с днем ветеринара! Пусть уверенный профессионализм принесет желаемые результаты и процветание! Терпенье и труд находят благодарность! Больше радостных моментов, счастья, здоровых хвостиков и мокрых носиков!

Поздравляю человека одной из самых гуманных профессий, ветеринара. Лечить животных намного труднее, чем людей. И выбрать такую профессию может только человек с настоящей, большой душой. Ваши пациенты не всегда могут поблагодарить и от их имени сделаю это я. Спасибо. Всех благ. Поздравляю.

От имени и по поручению всех пушистых, пернатых, хвостатых и прочих пациентов поздравляем наших Айболитов с профессиональным праздником — днем ветеринара! Огромную благодарность за ваш благородный и гуманный труд вы всегда сможете прочесть в их глазах, ведь животные всегда искренни. Пусть ваш труд будет успешен, маленькие пациенты и их владельцы довольны и веселы, а вам, дорогие доктора — здоровья, благосостояния и личного счастья.